BM Genel Sekreteri: Refah'a yapılacak bir saldırı stratejik bir hata olur - Son Dakika
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Politika

BM Genel Sekreteri: Refah'a yapılacak bir saldırı stratejik bir hata olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, Refah'a yapılacak bir saldırının stratejik bir hata, siyasi bir felaket ve insani bir kabus olacağını belirtti. Guterres, İsrail ve Hamas arasında bir anlaşma sağlanmasının Gazze'deki acıları sona erdireceğini vurguladı. Ateşkesin önemine dikkat çeken Guterres, tarafları siyasi cesaret göstermeye ve anlaşma sağlamaya çağırdı.

07.05.2024 18:00
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Refah'a yapılacak bir saldırı stratejik bir hata, siyasi bir felaket ve insani bir kabus olacaktır" ifadelerini kullanarak, "İsrail üzerinde etkisi olan herkesi daha büyük bir trajediyi önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamalarda bulundu. Guterres, Filistin ve İsrail halkları ile tüm bölgenin geleceği için belirleyici bir anda olunduğunu belirterek, "İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılacak bir anlaşma, Gazze'deki Filistinlilerin, rehinelerin ve ailelerinin dayanılmaz acılarına son vermek için elzemdir" dedi.

Gazze Şeridi için haftalardır sürdürülen yoğun diplomatik faaliyetlerin ateşkesle sonuçlanmamasının trajik sonuçları olacağını belirten Guterres, bunu sonucunda rehinelerin serbest bırakılmayacağını ve Refah'ta yıkıcı bir saldırı düzenleneceğini aktardı.

Taraflardan siyasi cesaret göstermelerini isteyen Guterres, "Şimdi bir anlaşma sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmamaları yönünde çağrımı yineliyorum. Kan dökülmesini durdurmak için, rehineleri serbest bırakmak için ve hala patlama riski taşıyan bir bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için" dedi.

"İşler yanlış yönde ilerliyor"

Ateşkes anlaşmasının bölgenin ve hatta dünyanın kaçırmayı göze alamayacağı çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Guterres, "Ancak işler yanlış yönde ilerliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Refah'ta yeniden başlatılan askeri faaliyetler beni rahatsız etmekte ve üzmekte. Refah ve Karem Şalom geçişlerinin kapatılması, zaten vahim olan insani duruma özellikle zarar vermekte. Bu kapılar derhal yeniden açılmalı. Sadece bir örnek vermek gerekirse; bu akşam yakıtımızın bitme riski var" dedi.

"Siviller yeterince ölüm ve yıkıma maruz kalmadı mı?"

İsrail hükümetini gerilimi tırmandırmaktan vazgeçmeye ve devam etmekte olan diplomatik görüşmelere yapıcı bir şekilde katılmaya çağıran Guterres, "Siviller yeterince ölüm ve yıkıma maruz kalmadı mı? Hiç şüpheniz olmasın, Refah'a yapılacak geniş çaplı bir saldırı bir insanlık felaketi olacaktır. Sayısız sivil kayıp yaşanacak. Gidecek güvenli bir yeri olmayan sayısız aile bir kez daha kaçmak zorunda kalacak. Çünkü Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu arada yansımaları çok daha ötede, işgal altındaki Batı Şeria'da ve tüm bölgede hissedilecektir. Refah, Gazze'deki insani yardım operasyonlarının merkez üssüdür. Refah'a yönelik saldırılar, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlara destek olma çabalarımızı daha da sekteye uğratacak" dedi.

"İster Refah'tan ayrılsınlar ister şehirde kalsınlar siviller korunmalıdır"

Uluslararası insancıl hukukun net olduğunu aktaran Guterres, "İster Refah'tan ayrılsınlar ister şehirde kalsınlar siviller korunmalıdır. Uluslararası insancıl hukuka her iki taraf da saygı göstermelidir. Ayrıca İsrail'e, insani yardımların ve yardım personellerinin Gazze'ye güvenli ve engelsiz erişimini kolaylaştırma yükümlülüğünü hatırlatırım. İsrail'in en iyi dostları bile bu konuda nettir: Refah'a yapılacak bir saldırı stratejik bir hata, siyasi bir felaket ve insani bir kabus olacaktır" dedi.

"Tarafların kendi halklarının iyiliği için bir anlaşma sağlamalarının zamanı gelmiştir"

İsrail üzerinde etkisi olan herkesi daha büyük bir trajediyi önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağıran Guterres, "Uluslararası toplum, insani bir ateşkesi, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını ve hayat kurtaran yardımların büyük ölçüde arttırılmasını teşvik etme konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir. Tarafların bu fırsatı değerlendirmelerinin ve kendi halklarının iyiliği için bir anlaşma sağlamalarının zamanı gelmiştir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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