BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için harekete geçme çağrısı - Son Dakika
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Politika

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze için harekete geçme çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze gündemiyle gerçekleştirilen olağanüstü oturumda uluslararası topluma Gazze için harekete geçme çağrıları yapıldı.

14.08.2024 03:11
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze gündemiyle gerçekleştirilen olağanüstü oturumda uluslararası topluma Gazze için harekete geçme çağrıları yapıldı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, "Bu daha ne kadar böyle devam edebilir? Harekete geçilmesi için El-Tabin okulundaki gibi daha kaç trajedi yaşanması gerekiyor?" diye sordu.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki durum ve İsrail'in 10 Ağustos'ta Gazze'nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, çatışmaların devam ettiği Gazze'de durumun siviller açısından felaket derecesinde olduğunu söyledi. DiCarlo, "Gazze'de güvenli yer yok. Buna rağmen sivillere, giderek daha da daralan bölgelere tahliye emri veriliyor" dedi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten ise "Sadece iki hafta içinde 250 binden fazla insan, bulundukları yeri terk etmeye zorlandı. Sivillerin güvenliğini sağlaması gereken tahliye emirleri, net bir şekilde tam tersi sonucu ortaya çıkarıyor. Siviller, sürekli olarak yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlarını karşılama imkanları bulunmayan yerlere tahliye ediliyor. Kendilerine güvenli olduğu söylenen yerlerde, devamlı bir şekilde öldürülmeye ve yaralanmaya devam ediliyorlar." dedi.

Daughten, "Bu daha ne kadar böyle devam edebilir? Harekete geçilmesi için El-Tabin okulundaki gibi daha kaç trajedi yaşanması gerekiyor? Bu Konsey, Gazze'de savaşın etkilediği çocukların gözlerinin içine bakıp, yaşadıkları acıları dindirmek için hiçbir çabanın eksik bırakılmadığını söyleyebilir mi?" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ne kararlı hareket etme çağrısı

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, toplantıda BM Güvenlik Konseyi'ni Filistinlileri destekleme konusunda kararlı hareket etmeye çağırdı. Bendjama, okul saldırısı konusunda atılacak kararlı adımların, uluslararası barış ve güvenliği koruma yükümlülüğü olan Güvenlik Konseyi'nin yasal ve ahlaki sorumluluğu olduğunu söyledi. Bendjama, Gazze'de derhal ateşkesin uygulamaya konulması çağrısında bulundu ve Katar, Mısır ve ABD tarafından gerçekleştirilen arabuluculuk çalışmalarına Cezayir'in desteğini açıkladı.

Konuşmasında Bendjama, "İsrail işgal güçleri Gazze'nin Daraj bölgesindeki okulu kasıtlı bir şekilde hedef aldı. Bu, son iki gün içerisinde hedef alınan üçüncü okul oldu. Sivil bir yapı hedef alındı. Uluslararası toplumdan gelen açıklamayla sabit olduğu üzere, bu yapı sivilleri barındırıyordu. Genel Sekreterimiz, bu okulun yüzlerce yerlerinden edilmiş Filistinli aileyi barındırdığını net bir şekilde ifade etmişti" dedi.

Bendjama, "Daraj'daki bu korkunç katliam ve diğer katliamlar, İsrail'e yapılan cömert finansal ve askeri yardımlar olmadan mümkün olmazdı" dedi.

ABD: "Endişelerimizi İsrail'e ilettik"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise 10 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'deki bir okul ve camiyi içeren komplekse düzenlediği saldırı nedeniyle yaşanan sivil kayıplara ilişkin raporlardan endişe duyduklarını söyledi.

Thomas-Greenfield, "Endişelerimizi İsrail'e ilettik. Hamas ve Filistin Cihadı'nın üst düzey yetkililerini hedef aldıklarını belirttiler. Uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde, sivilleri korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekiyor" dedi.

İsrail'in Hamas ile mücadele etmeye hakkı olduğunu ifade eden Thomas-Greenfield, "Fakat bunu nasıl yaptığı önem arz ediyor. Defaatle ve tutarlı bir şekilde ifade ettiğimiz üzere, İsrail'in sivil kayıpları minimize etmek için tedbir alması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Orta Doğu'da başlıca hedefinin gerginliği düşürmek ve bölgesel bir çatışmadan kaçınılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Büyükelçi Thomas-Greenfield, "Bunun yolu, Gazze'de acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaktan geçiyor" dedi.

Çin: "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, "Sivillerin sığındığı okulu defaatle bombalamak korkunç bir eylemdir. Son 10 ay içerisinde Gazze'de milyonlarca insan, evlerinin yıkıldığını gördü, sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı ve huzurlu bir köşe arayışıyla yer değiştirmek zorunda kaldı. Fakat her seferinde, ayrım gözetmeyen bombardımanlarla karşı karşıya kaldılar. Şu anda, Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" dedi.

Çin'in İsrail'i tüm illegal yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırdığını da vurgulayan Büyükelçi Fu Cong, İsrail'i iki devletli çözümü zedeleyecek adımlara son vermeye davet etti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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