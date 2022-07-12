BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yönelik yardım mekanizmasını 6 ay uzattı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yönelik yardım mekanizmasını 6 ay uzattı

12.07.2022 19:17
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yönelik yardım mekanizmasını 6 ay uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'ye giden yardımlara yönelik kurulan BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatılması konusundan anlaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'ye giden yardımlara yönelik kurulan BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatılması konusundan anlaştı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde acil oturumda bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'ye giden yardımlara yönelik kurulan BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatılması konusundan anlaştı. Oturumda yardımların uzatılması için yapılan oylamada, 15 üyeli Konsey'de 12 ülke "lehte" oy kullanırken, ABD, İngiltere ve Fransa ise "çekimser" kaldı.

BMGK'nın 5 daimi üyesinden biri olan Rusya'nın "vetosu" nedeniyle cuma günü yardımların uzatılması onaylanamamış, Türkiye üzerinden Suriye'deki mültecilere giden yardımlar 10 Temmuz'da sona ermişti.

Söz konusu yardımlar çerçevesinde her ay yaklaşık 800 tır, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan 4,1 milyon sivile yardım sağlıyor. Tır ve kamyonlar, 2014'ten bu yana Esad rejiminin kontrolü dışındaki bölgelere Gıda, ilaç, barınak ve diğer hayat kurtaran yardımları taşıdı.

BMGK'nın 5 daimi üyesi Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması ve en az 9 üyenin onayı ile BMGK'da kararlar kabul edilebiliyor.

(İHA)

YORUMLAR
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Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımlar 6 ay daha uzatıldı Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımlar 6 ay daha uzatıldı Suriye'ye giden insani yardımların süresi doldu, geçişler durdu Suriye'ye giden insani yardımların süresi doldu, geçişler durdu
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yönelik yardım mekanizmasını 6 ay uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yönelik yardım mekanizmasını 6 ay uzattı - Son Dakika
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