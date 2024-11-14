BM: İsrail'in Gazze Savaşı Soykırım Özellikleri Taşıyor - Son Dakika
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Politika

BM: İsrail'in Gazze Savaşı Soykırım Özellikleri Taşıyor

BM, İsrail'in Gazze'deki savaşının soykırım özellikleri taşıdığına dair rapor yayınladı.

14.11.2024 15:38
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Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, İsrail'in Gazze'deki savaşının "soykırım özellikleri taşıdığını" açıkladı.

BM'nin İsrail'in faaliyetlerini araştıran özel komitesi yeni bir rapor yayınladı. Ekim 2023-Temmuz 2024 arasındaki dönemi kapsayan raporun işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'deki savaşın Filistinlilerin hakları üzerindeki yıkıcı etkisine odaklandığı belirtildi. Raporda, "İsrail'in Gazze'deki savaşı, kitlesel sivil kayıplar ve yaşamı tehdit eden koşullar nedeniyle soykırım özellikleri taşıyor" ifadeleri kullanıldı. İsrailli yetkililerin savaşın başlangıcından bu yana Filistinlileri yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlardan, yiyecek, su ve yakıttan mahrum bırakan politikaları açıkça desteklediği vurgulanarak, "Bu açıklamalar, insani yardımlara yönelik sistematik ve hukuka aykırı müdahalelerle birlikte İsrail'in hayat kurtarıcı malzemeleri siyasi ve askeri kazanımlar için kullanma niyetini açıkça ortaya koyuyor" denildi. Raporda, "İsrail, Gazze'ye uyguladığı kuşatma, insani yardımların engellenmesi, sivillere ve yardım görevlilerine yönelik hedefli saldırılar ve öldürme yoluyla BM'nin tekrarlanan çağrılarına, Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı emirlerine ve Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen kasıtlı olarak ölüme, açlığa ve ağır yaralanmalara neden oluyor, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanıyor ve Filistin halkına toplu cezalandırma uyguluyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanının su ve sanitasyon gibi temel hizmetleri nasıl çökerttiği ve kalıcı sağlık etkileriyle sonuçlanacak bir çevre felaketine yol açtığına değinilen raporda, "İsrail ordusunun, asgari düzeyde insan gözetiminde yapay zeka destekli hedeflemeyi ağır bombalarla birleştirerek kullanması, İsrail'in siviller ile savaşçılar arasında ayrım yapma ve sivil ölümlerini önlemek için yeterli önlemleri alma yükümlülüğünü göz ardı ettiğini gösteriyor" denildi.

BM üyesi ülkelere "İsrail'in ihlallerini önleyin" çağrısı

Raporda ayrıca İsrail'in gazetecileri hedef almasının, küresel bilgiye erişimi engellemeye yönelik kasıtlı çabası olduğu vurgulandı. Sosyal medya şirketlerinin de Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik eden paylaşımlara kıyasla "Filistin yanlısı içeriği" orantısız bir şekilde kaldırdığına dikkat çekildi. İsrail'in BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve BM'ye yönelik devam eden karalama kampanyası ile diğer saldırıları kınandı. Komite, BM üyesi tüm ülkeleri İsrail'in uluslararası hukuka yönelik ihlallerini önlemek ve durdurmak için yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye ve İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırdı. Raporda, "Her devletin Gazze'ye yönelik saldırıyı ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki Apartheid sistemini desteklemeyi durdurması ortak sorumluluğudur. Uluslararası hukukun uygulanması ve hesap verebilirliğinin sağlanması tamamen üye ülkelere aittir. Bunu yapmamak, uluslararası hukuk sisteminin özünü zayıflatır ve tehlikeli bir emsal oluşturarak vahşetin kontrolsüzce devam etmesine imkan tanır" ifadeleri kullanıldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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