BM, İsrail ve Lübnan ile temas halinde

Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından BM'nin İsrail ve Lübnan ile temas halinde olduğunu açıkladı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM Barış Gücü'nün ve BM Özel Koordinatörü Jeanine Hannis-Plasschaert'in iki ülke arasında bir savaşın patlak vermemesi için hem İsrail hem de Lübnan ile temas halinde olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırıya misilleme olarak Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun olduğu Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'u hedef almıştı. Shukr'un saldırıdan sağ kurtulduğu açıklanmıştı. - NEW YORK