BM, yabancı dillerdeki "Turkey" isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesi talebini kabul etti - Son Dakika
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BM, yabancı dillerdeki "Turkey" isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesi talebini kabul etti

02.06.2022 09:16
BM, yabancı dillerdeki "Turkey" isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesi talebini kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebine olumlu yanıt vererek yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebine olumlu yanıt vererek yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adının "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını ifade etti. Dujarric talebin, mektubun alınmasıyla derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, 31 Mayıs'ta Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK

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Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adı 'Türkiye' olarak değişti Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adı 'Türkiye' olarak değişti 'Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır' 'Made in Türkiye' damgası, Türkiye'nin rekabetçi gücünü artırır'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BM, yabancı dillerdeki 'Turkey' isminin 'Türkiye' olarak değiştirilmesi talebini kabul etti - Son Dakika


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