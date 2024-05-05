BM Yetkilisi: İsrail, insani yardım erişimini engelliyor

Politika

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "İsrailli yetkililer, Birleşmiş Milletler'in insani yardım erişimini engellemeye devam ediyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ederken, insani yardımlar bölgeye kısıtlı şekilde sürüyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, "İsrailli yetkililer, Birleşmiş Milletler'in insani yardım erişimini engellemeye devam ediyor. Daha bu hafta, ön saflarda yer alan UNRWA ekiplerimizle birlikte Gazze'de olmayı planladığım ziyaretime ikinci kez izin vermediler" dedi.

İnsani yardım çalışanlarına ve konvoylarına yönelik saldırılarda artış kaydedildiğini ifade eden Lazzarini, "Sadece geçtiğimiz 2 hafta içerisinde konvoylara ateş açılması, BM personelinin tutuklanması, zor kullanma, çıplak şekilde üst araması, silahla tehdit ve kontrol noktalarında uzun gecikmelerle konvoyların karanlıkta hareket etmesine ya da iptal edilmesine neden olan 10 olay yaşadık" dedi.

Söz konusu olayların Gazze Şeridi'nde kıtlığı önlemek için zamana karşı yarışılan bir dönemde tekrar tekrar meydana geldiğine dikkat çeken Lazzarini, bu olayların insani yardım ekipleri arasında korku ve endişeye neden olduğunu ifade etti.

"Bağımsız bir soruşturma ve hesap verebilirlik talep ediyorum"

İsrail ve Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarının başından bu yana UNRWA ve diğer insani yardım personelleri de dahil olmak üzere BM, tesislerinin ve operasyonlarının açıkça göz ardı edildiğini vurgulayan Lazzarini, "Tümü uluslararası hukuk kapsamında korunan insani yardım çalışanlarının, operasyonlarının ve tesislerinin açıkça göz ardı edilmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma ve hesap verebilirlik talep ediyorum. Aksi bir durum tehlikeli bir emsal teşkil edecek ve dünya genelindeki insani yardım çalışmalarını tehlikeye atacaktır" dedi.

İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'nin kuzeyi de dahil olmak tüm bölgeye insani yardım erişimini kolaylaştırma çağırısında bulunan Lazzarini, "İnsani erişimin engellenmesi insancıl hukukun ihlalidir" dedi. - CENEVRE