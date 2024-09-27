Bolat ve Habeck Berlin\'de Görüştü

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Berlin'de Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck ile görüştü. Bolat, "Almanya ile iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmek, Türkiye'nin AB tedarik zincirlerine olan yakınlığı ve entegrasyonu da dikkate alındığında her iki taraf için de önemli kazanımlar sunmaya devam edecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Berlin'e geldi. Bakan Bolat, temasları kapsamında Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck ile görüşme gerçekleştirdi. Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katılarak Türkiye ile Almanya'nın ticari ilişkilerini ele almak ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmek üzere Berlin'deyiz. Ziyaretimiz kapsamında ilk olarak kıymetli mevkidaşım Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sayın Dr. Robert Habeck ile yaptığımız ikili görüşmede, küresel gelişmeleri de değerlendirerek Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmini 50 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkarma hedefimizi, karşılıklı yatırımları artırmayı ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konularını ele aldık" ifadelerini kullandı. Bolat, "Türkiye; Almanya ve 205 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğumuz Avrupa ülkeleri için üretim, yatırım, ihracat ve pazar büyümesinde önemli fırsatlar sunan güvenilir bir ortak olarak öne çıkmaktadır. Almanya ile iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmek, Türkiye'nin AB tedarik zincirlerine olan yakınlığı ve entegrasyonu da dikkate alındığında her iki taraf için de önemli kazanımlar sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - BERLİN