Bolivya İçişleri Bakanı: Darbe girişimini önceden biliyorduk - Son Dakika
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Politika

Bolivya İçişleri Bakanı: Darbe girişimini önceden biliyorduk

Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, dün gerçekleştirilen darbe girişimi konusunda daha önceden istihbarata sahip olduklarını belirtti. Castillo, darbe girişimi hakkında bilgileri olduğunu ancak daha fazla bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Darbe girişimi, ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın emriyle gerçekleşmiş ancak halkın demokrasiyi koruma çağrısıyla başarısız olmuştu.

27.06.2024 22:43
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Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, dün gerçekleştirilen darbe girişimi konusunda daha önceden istihbarata sahip olduklarını belirtti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da dün gerçekleştirilen ve birkaç saat içinde engellenen darbe girişiminin etkileri sürüyor. Bolivya İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo bugün yaptığı açıklamada, Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre'nin darbe girişimi olabileceği konusunda önceden istihbarata sahip olduğunu belirtti. Yalnızca girişim hakkında bilgileri olduğunu aktaran Castillo, hükümetin daha fazla bilgiye ise sahip olmadığını aktardı.

Bakan Castillo bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada da darbe girişimine kalkışan ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın ve eski Koramiral Juan Arnez Salvador'un gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın emriyle zırhlı araçlar, dün idari başkent La Paz'daki Bolivya Hükümet Sarayı'nın kapılarına dayanmıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre, darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak üzere halkı sokağa davet etmişti. Başkan Arce, Zuniga'yı görevden alarak yerine Jose Wilson Sanchez'i atamıştı. Yeni ordu komutanı Sanchez, darbeye katılan tüm birliklere derhal geri çekilme emri vermişti. Arce'nin çağrısının ardından Bolivya halkı ise ellerinde bayraklarla Hükümet Sarayı'nın bulunduğu Plaza Murillo Meydanı'nda toplanarak milli marşı okumuştu. Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olduğu görülen darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslenerek, "Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi" ifadelerini kullanmıştı. Darbe girişimi 3 saat sonra sona ermişti. - LA PAZ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bolivya İçişleri Bakanı: Darbe girişimini önceden biliyorduk - Son Dakika

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