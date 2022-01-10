Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'sığınmacı' açıklaması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılarla ilgili ek tedbirler ve kararlar alacaklarını açıklayarak, "Sığınmacılarla ilgili değişik planlarım var. Onlar Türkiye'den ayrılsınlar diye ek tedbirler alacağım, ek kararlar da alacağım. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.

Bolu'da yaşayan sığınmacıların su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren karara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılarla ilgili yeni tedbirler almaya hazırlanıyor.

"Kararın adından kara kara düşünüyorum"

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından sürekli düşündüğünü ve yeni kararlar alacağını belirten Özcan, "Sığınmacılarla ilgili mahkeme kararının ardından kara kara düşünüyorum. Geçici sığınmacılar Bolu'yu terk ediyordu. 'Bu misafirlik fazla uzadı' derken benim amacım bir mesaj vermekti. Ama mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Doğru bir karar mı, bence değil. Ama ben hukukçu olduğum için bu karara uymak zorundayım. 30 gün içerisinde bu yürütmeyi durdurma kararına uymak zorunda olduğumuz için, bir sonraki meclis toplantısında süre geçeceği için biz kararı hemen uyguladık. Ama içime pek sinmedi. Sığınmacılarla ilgili değişik planlarım var. Onlar Türkiye'den ayrılsınlar diye ek tedbirler ve ek kararlar alacağım. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu ile paylaşacağım" dedi. - BOLU