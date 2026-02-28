Bolu Belediye Başkanı Özcan Gözaltına Alındı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Bolu Belediye Başkanı Özcan Gözaltına Alındı

Bolu Belediye Başkanı Özcan Gözaltına Alındı
28.02.2026 11:49
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, 'irtikap' iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında sabah saatlerinde jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındığını sanal medya hesabından duyuran Tanju Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin'in jandarmadaki sorguları sürüyor.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Tanju Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gözaltı gerekçesi olarak hepimizin adını bildiği 3 harfli isimlerden oluşan bir grup marketlerin şikayetleri üzerine, ikna suretiyle 'irtikap' iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı sebebi, Bolu Belediyesi tarafından oluşturulan ve doğrudan belediyeyle ilişkisi olmayan 528 tane öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili. Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf sürekli denetime tabi bir vakıf. Yeminli müşaviri olan ve bütün işlemleri faturalı ve umuma açık, hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddia asılsız bir iddiadır. Bunun, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik itibarsızlaştırma çalışmasından ibaret olduğunu sanıyoruz. Belediye başkanı Özcan'ın bırakılacağını ümit ediyorum. Gözaltına alınmasını, tutuklanmasını veya yargı mercilerinin önüne çıkarılmasını dahi gerektirecek hiçbir durumun olmadığını tespit etmiş vaziyetteyiz. Belediyenin tamamen toplumsal amaçla, hayır amacıyla, öğrenci amacıyla kurduğu vakfa yardım edenlerin, bu yardımın zorla yapıldığı iddiasına dayanan asılsız bir iddiadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

