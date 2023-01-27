Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret

27.01.2023 16:26

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Özcan'ı genel merkezin kapısında karşıladı. Özdağ, daha sonra Özcan ile makamında görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, Türkiye siyaseti üzerine önemli sohbetler gerçekleştirdiklerini ve bu sohbetlerinin devam edeceğini söyledi. Tanju Özcan ise Özdağ'ın kendisini daha önce ziyaret ettiğini, bugünkü ziyaretinin de iadeiziyaret olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret

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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret - Son Dakika
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