Bolu’da CHP’den toplu istifa: 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye katıldı

Bolu'da belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, eski parti yöneticileri ve çok sayıda üye Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

CHP üyeliğinden ayrılanlar için düzenlenen istifa töreninde, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ile ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, eski parti yöneticileri ve çok sayıda üye, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden partililer, siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

"Baba ocağımızdan ayrılıyoruz"

Törende konuşan Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, CHP'de uzun yıllar görev yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün, gönülden bağlı olduğumuz ve yıllarca emek verdiğimiz baba ocağımızdan içimiz burkularak ayrılıyoruz. Yaptığımız istişareler ve kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bolu Belediye Meclisindeki yol arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararı aldık. Siyasi hayatımıza, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında devam edeceğiz."

Görevden alınan eski CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz de, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunun Yeni Parti'de devam edeceğine inanıyorum. Yeni Parti, Türkiye'nin umudu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından CHP'den istifa eden 100'ün üzerinde kişi, Yeni Parti Bolu İl Başkanlığı binasına yürüdü. Parti binasının önünde bir araya gelen grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.