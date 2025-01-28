Bolu Yangını İçin Komisyon İsteği Rededildi - Son Dakika
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Politika

Bolu Yangını İçin Komisyon İsteği Rededildi

Leyla Şahin Usta, Bolu'daki otel yangını için ortak komisyon teklifinin reddedildiğini açıkladı.

28.01.2025 15:38
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bolu'daki otel yangınına ilişkin, "Ortak bir komisyon kurulması teklifimize tüm çabalarımıza rağmen hayır denildi" dedi.

Usta, TBMM'de AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında basın açıklaması düzenledi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik TBMM'deki diğer partilere, ortak bir önerge verilmesini konusunda teklifte bulundukları dile getiren Usta, "Geçtiğimiz hafta Perşembe günü AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'in vermiş olduğu grup önerisiyle mecliste böyle bir komisyonun kurulmasına öncülük ettik. Dünden beri yaptığımız görüşmelerde diğer tüm siyasi grup başkan vekilleriyle yaptığımız görüşmelerde şunu teklif ettik; bu olay çok acı ve siyaset üstü bir olay. Bu siyaset üstü olayda her siyasi parti ayrı ayrı grup önerisi vererek bu konunun siyasete bir malzeme olmasına müsaade etmeyelim? Gelin biz de Perşembe günü verdiğimiz grup önerimizi bir kenara bırakalım. Ortak bir komisyon kurulması için her siyasi parti grubunun imzasının olacağı ortak bir öneriyle bugün genel kurula geçelim ve toplumun bizden beklediği bu birlik ve beraberlikle bu konudaki hassasiyetimizin en üst düzeyde olduğunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşalım dedik. Maalesef iki gündür bu çabalarımıza rağmen hayır denildi. 'Biz siyasi olarak kendi grup önerimizi vereceğiz ve siyasi şovumuzu yapacağız' denilerek ortak bir grup önerisi kurulması noktasındaki teklifimizi kabul etmediler" açıklamasında bulundu.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı komisyonun kurulmasını engelliyor şeklinde bir algı kampanyasına başlayacaklar"

Yangının araştırılması ve sorumluların ortaya çıkmasının siyaset üstü bir konu olduğunu belirten Usta, "Şimdi saat 15.00'te genel kurula açıldığında grup önerileri başladığında maalesef siyasi parti grupları kendi grup önerilerini verecek. Sonra da 'bizim grup önerimiz reddedildi' denilerek 'AK Parti ve Cumhur İttifakı bu komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor' şeklinde hemen bir algı kampanyasına maalesef başlayacaklar. ve bu konuda kamuoyunun yakınma çabasına girecekler. O yüzden bu basın toplantısıyla özellikle bizim bu komisyonun kurulması noktasındaki kararlılığımızı tekrar dile getiriyorum. Biz bu komisyonu kuracağız" ifadelerini kullandı.

İyi bir diyalog süreci yürüttüklerini ama istedikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Usta, "Kamuoyunun bundan bilgisi olmasını önemsiyorum. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bugüne kadar bu tip konularda hep ortak kararlarla meclis araştırma komisyonu kurulmuş ve komisyon çalışmış. Bugün bu ortak karara ben de varım demeyen siyasi grupların varlığından lütfen hepinizin haberi olsun istiyoruz. Ama bu araştırma komisyonu kurulmasına engel değil. Bunu özellikle vurguluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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