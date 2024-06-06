Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan\'dan oğlu Fatih\'in Paris Büyükelçiliği\'ne atanmasını istemiş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Ankara kulislerinde Akşener'in, oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunduğu konuşuluyor. Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da katıldığı canlı yayında çok ciddi kaynaklardan böyle bir bilgiyi edindiğini söyledi.

06.06.2024 10:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 1 buçuk saat süren görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN İDDİA

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti Ankara kulislerini de epey hareketlendirirken, İYİ Parti'deki başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener ile ilgili gündem yaratacak iddialar ortaya atıldı.

"OĞLU FATİH İÇİN BÜYÜKELÇİLİK İSTEDİ" İDDİASI

Akşener'in Beştepe'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanması için talepte bulunduğu öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞ

Galatasaray Lisesi mezunu olan oğlu Fatih için daha önce de birkaç girişimde bulunduğu ifade edilen Akşener'in bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

AYTUN ÇIRAY CANLI YAYINDA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talep olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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