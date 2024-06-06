Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 1 buçuk saat süren görüşme gerçekleştirdi.
Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti Ankara kulislerini de epey hareketlendirirken, İYİ Parti'deki başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na teslim eden Akşener ile ilgili gündem yaratacak iddialar ortaya atıldı.
Akşener'in Beştepe'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanması için talepte bulunduğu öne sürüldü.
Galatasaray Lisesi mezunu olan oğlu Fatih için daha önce de birkaç girişimde bulunduğu ifade edilen Akşener'in bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çaldığı iddia ediliyor.
Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray da dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talep olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş - Son Dakika
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