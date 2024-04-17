Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sene başında istifa eden eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek yeni bir görev vereceği vaadinde bulunduğu iddia edildi.

17.04.2024 09:19  Güncelleme: 09:39
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Merkez Bankası başkanlığı görevinden sene başında istifa eden ve koltuğunu Fatih Karahan'a devreden Hafize Gaye Erkan ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

ERKAN BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE

Erkan'ın uzun zaman Türkiye'de döndüğü ifade edilirken, eski Merkez Bankası Başkanı'nın bu hareketiyle ilgili dedikodular servis edildi.

YENİ GÖREV İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürüldü.

"RESMİ GAZETE'DE OKURSAK ŞAŞIRMAYALIM"

Bu gelişme üzerine Erkan'ın ABD'ye dönmekten vazgeçtiğine değinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Hatta İstanbul'un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye'de kalmak yatıyormuş. Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan'ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete'de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan\'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş

Recep Tayyip Erdoğan, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Gaye Erkan, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • TC Umut Şentürk: Is yapmasada para anlasmıs diyorlar eski gorwvinden onu açıklasınlar paraları.ız nerelere harcanıyor 25 29 Yanıtla Yusuf Çarman: Lan ne istihbarat var sizde. 43 12
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  • EBRAR AKYÜZ: hafize hanım bir vatandaş tavsiyesi ailenizi devlet işlerine bulaştırıp kendinizi itibarsızlaştırmayın 17 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş - Son Dakika
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