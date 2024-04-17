Merkez Bankası başkanlığı görevinden sene başında istifa eden ve koltuğunu Fatih Karahan'a devreden Hafize Gaye Erkan ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Erkan'ın uzun zaman Türkiye'de döndüğü ifade edilirken, eski Merkez Bankası Başkanı'nın bu hareketiyle ilgili dedikodular servis edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan'a "Seçim sonrasını bekle" diyerek 31 Mart'ın akabinde yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürüldü.
Bu gelişme üzerine Erkan'ın ABD'ye dönmekten vazgeçtiğine değinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Hatta İstanbul'un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye'de kalmak yatıyormuş. Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan'ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete'de okursak hiç şaşırmayalım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunmuş - Son Dakika
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
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