Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne \'\'teslim olun\'\' çağrısı yapacak

"AK Parti\'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?"

İmralı'da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kandil'e gönderdiği son mesajında bölgesel gelişmeler paralelinde örgütün hedeflerinde sapma olduğu, gelişmeler karşısında imkan ve motivasyonundan uzaklaştığını belirttiği iddia edildi.

TSK'NIN BAŞARILI OPERASYONLARI UYKULARINI KAÇIRDI

Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın Kandil'e ilettiği talimatında örgütün tepe noktasında bulunan isimlere ihtiyaç duyulacağı, buna karşın silahlı faaliyetlerin devam etmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarla yaşanan kaybın daha da yükseleceğine dair düşüncelerini ilettiği kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YAPACAK

Örgüte "teslim olun" talimatı da verdiği iddia edilen teröristbaşı Öcalan'ın, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çağrıyı kamuoyu ile yapmasının beklendiği kaydediliyor.