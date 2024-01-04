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Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak - Son Dakika
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Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak

Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün hedeflerinde sapmalar olduğu ve TSK'nın son dönemdeki birbirinden başarılı operasyonlarını gerekçe göstererek önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak.

04.01.2024 - 21:40,  Güncelleme: 22:02
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İmralı'da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kandil'e gönderdiği son mesajında bölgesel gelişmeler paralelinde örgütün hedeflerinde sapma olduğu, gelişmeler karşısında imkan ve motivasyonundan uzaklaştığını belirttiği iddia edildi.

TSK'NIN BAŞARILI OPERASYONLARI UYKULARINI KAÇIRDI

Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın Kandil'e ilettiği talimatında örgütün tepe noktasında bulunan isimlere ihtiyaç duyulacağı, buna karşın silahlı faaliyetlerin devam etmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarla yaşanan kaybın daha da yükseleceğine dair düşüncelerini ilettiği kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YAPACAK

Örgüte "teslim olun" talimatı da verdiği iddia edilen teröristbaşı Öcalan'ın, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çağrıyı kamuoyu ile yapmasının beklendiği kaydediliyor.

Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne \'\'teslim olun\'\' çağrısı yapacak
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (2)
  • Mehmet Aydın: Bu haber bana malum mektup ve Osman Öcalan röportajını hatırlatıyor PYD ABD ortaklığından bahseder herhalde Zamanlama manidar Yanıtla 76 31
  • Erdal Cekicoglu: Terör örgütünü kaldı da teslim olsunlar.ayrıca apoyu dinleyen terör örgütünü var emperyalistler ne derse o apoda kim Yanıtla 63 6

Abdullah Öcalan, PKK, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak - Son Dakika
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