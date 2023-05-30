Bomba kulis: Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacak

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde zafer elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN OLUMLU YANIT GELDİ

Ekonomini yönetimini devretmeyi düşündüğü eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneyimli isimden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

"EKONOMİDEN SORUMLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

Haberler.com GYY Bedia Teymur'un aktardığı bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul eden Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Yardımcı olarak görev yapacak.

BORSA İSTANBUL'DA "MEHMET ŞİMŞEK" ETKİSİ

Öte yandan seçim sonrası yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine getirileceği iddiaları sonrası yükselişe geçti. Mehmet Şimşek ismi ile ekonomide yapısal reformlar ve yeni bir yol haritası belirleneceği beklentisi yatırımcılarda güven oluşturdu.