Bornova Belediyesine ait hasarlı binanın yıkılarak yeniden yapılması talebi

AK Parti Bornova Belediye Meclis Üyesi Adem Kasacı, depremde hasar gören Bornova Belediyesi'ne ait 7 katlı binanın yeniden yapılması yerine güçlendirilmesi kararına tepki gösterdi.

Bazı belediye birimlerinin hizmet verdiği ilçe merkezinde yer alan binanın önünde basın açıklaması yapan Kasacı, Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un binayı önce yıkarak yeniden yapma kararı aldığını, daha sonra bu karardan vazgeçerek güçlendirme kararı aldığını söyledi.

Binanın ciddi hasarlı olduğunu belirten Kasacı, "Binanın güçlendirildikten sonra öğrenci yurdu olarak hizmet vermesi planlanıyor. Güçlendirme işlemi hem daha masraflı hem de ardında riskler barındırmaktadır. Bu binada yaşanılacak bir felaket sonucunda bu kararı veren yöneticiler vicdanlarıyla nasıl hesaplaşacaklardır. Bu güçlendirmenin yıkma ve temelden yeni bir inşaata dönülmesi için tüm süreçleri takip edeceğiz." dedi.

Kasacı, binanın yapılmak istenen bir protokolle bir derneğe yurt olarak tahsis edileceğini de öne sürerek yurttan sadece bu derneğin onayladığı kişilerin yararlanabileceğini iddia etti.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da hükümetin İzmir'de yurt konusunda önemli çalışmalara imza attığını dile getirerek bu konuda sözler veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise vaatlerini yerine getiremediğini öne sürdü.

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan ise henüz bitmemiş bir bina için hızlıca tahsis protokolü yapılmasına tepki gösterdi.