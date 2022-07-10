Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı - Son Dakika
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Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı

10.07.2022 11:01
Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Sivas'ın Gürün ilçesi doğumlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Bayram tatili için geldiği memleketinde, LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri unutmadı. Boyraz, sınavda yüksek başarı gösteren 30 öğrenciye tablet ve akıllı saat hediye etti. Boyraz burada yaptığı açıklamada "Ben burada doğdum ve burada okudum. Bu memlekete vefa borcum var. Tüm öğrencilerin yanındayım, sizler için elimden gelen tüm imkanları kullanacağım." dedi. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı - Son Dakika

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