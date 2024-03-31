Bozbey: "Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, verilerin son durumuna ilişkin seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Sandıkların yüzde 50'si açıldı. İlerleyen saatlerde farkın açılacağını düşünüyoruz. Yarın güzel bir gün olacak" dedi.
Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımları devam ediyor. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi'nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı. Bozbey yaptığı açıklamada, "Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışta olduğumuz için sandıkta oy kullanan tüm Bursalılara tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine sesleniyorum; ha gayret, biraz daha devam. Son oy sayılıncaya kadar görevleriniz devam edecek. Sizler büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve bu seçimin kahramanlarısınız. Gülümseyerek söylüyoruz; yaklaşık yüzde 50 sandık açıldı. Açık farkla öndeyiz. Ancak tamamlanmasını bekliyoruz. Farkın açılacağını düşünüyoruz. Hiç merak etmeyin yarın güzel bir gün olacak" şeklinde konuştu.
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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