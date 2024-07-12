Bozdağ\'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım

Politika

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bozdağ, hakkındaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır.

Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."