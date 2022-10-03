Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu - Son Dakika
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Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu

03.10.2022 05:21

Brezilya'da sandıkların yüzde 98,38'inin açıldığı genel seçimlerde İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48,08'ini alarak ilk sırada yer alırken, mevcut devlet başkanı ve Liberal Parti adayı Jair Messias Bolsonaro ise yüzde 43,50 oy oranı ile ikinci oldu. Bu sonuçlarla başkanlık seçimi ikinci tura kaldı.

Brezilya'da bu pazar günü yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlar açıklandı. Devlet başkanı adayları arasında salt çoğunluğu elde eden çıkmadığı için seçim ikinci tura kaldı.

MEVCUT BAŞKAN BOLSONARO İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nden edinilen bilgiye göre sandıkların yüzde 98,38'inin açılmasının ardından İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48,08'ini kazanarak ilk sırayı alırken, mevcut devlet başkanı ve Liberal Parti adayı Jair Messias Bolsonaro ise yüzde 43,50 oy oranı ile ikinci oldu. Elde edilen bu sonuçlarla başkanlık seçiminin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Solcu aday Lula'nın Bolsonaro karşısında avantaj elde ettiği seçimlerin ikinci turu ise 30 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak.

Düzenlenen genel seçimlere halk büyük ilgi gösterdi. Seçmen sayısının 156 milyonun üzerinde olduğu ülkede yurtiçi ve yurtdışında kullanılan oyların sayısı 123 milyonu aştı.

SAO PAULO'DA BİR SEÇİM MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ: 2 POLİS YARALANDI

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi bu pazar günü yapılan seçimin normal bir ortamda gerçekleştiğini ve bu durumdan memnun olduklarını bildirse de bazı aksilikler yaşandı. Sao Paulo kentindeki bir seçim merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis yaralandı. Sao Paulo Eyaleti Askeri Polisi saldırganın tutuklandığını açıklarken yaralı polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Goiania şehrinde ise sinir krizi geçiren bir adamın seçim sandığını kırdıktan sonra federal polis ekipleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

Seçimlerden önce eski ABD başkanı Donald Trump'ın desteğini açıkladığı Bolsonaro'nun her fırsatta ülkedeki seçim sistemini eleştirmesi ve elektronik oylama hakkında asılsız iddialarda bulunması sebebiyle seçim sonuçlarını kabul etmeyerek 2021 yılında ABD'de yaşanan Kongre Binası baskını benzeri bir siyasi krize neden olabileceğinden korkuluyor.

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Kaynak: İHA

İşçi Partisi, Brezilya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu - Son Dakika

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