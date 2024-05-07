Brezilya, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Politika

Brezilya, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yönelik başlattığı saldırıları kınayarak, bunun devam eden ateşkes çabalarını tehlikeye atabileceğini belirtti. Açıklamada, İsrail'in uluslararası toplumun çağrılarını dikkate almadığı ve sivil nüfusun yoğun olduğu bir bölgede çatışmayı yoğunlaştırmayı tercih ettiği vurgulandı.

07.05.2024 18:42
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Brezilya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yönelik başlattığı saldırıları kınayarak, bunun devam eden ateşkes çabalarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin Refah kentine başlattığı saldırıya tepkiler devam ediyor. Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik başlattığı saldırılar kınanarak, bunun devam eden ateşkes çabalarını tehlikeye atabileceği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in en yakın müttefikleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumun çağrılarını dikkate almadığı ve sivil nüfusun yoğun olduğu bilinen bir bölgede çatışmayı kasıtlı olarak yoğunlaştırmayı tercih ettiği vurgulandı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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