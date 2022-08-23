Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2) - Son Dakika
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Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)

23.08.2022 01:04
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)

BU BEREKETLİ TOPRAKLARIN FAKİR ÇOCUKLARI OLMAYACAĞIZMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edremit ilçesindeki temaslarının ardından Manyas ilçesine geldi.

BU BEREKETLİ TOPRAKLARIN FAKİR ÇOCUKLARI OLMAYACAĞIZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edremit ilçesindeki temaslarının ardından Manyas ilçesine geldi. Memleket Partisi Manyas İlçe Başkanı Vural Cankır ve partililer tarafından karşılanan İnce, esnaf ziyareti yaptıktan sonra kırsal Salur Mahallesine geçti. Burada mahalleliyle sohbet eden İnce, daha sonra köy kahvehanesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Burada geçim kaynağı tarım olan mahalle sakinlerinin sonlarını dinleyen İnce, "Sizin ne yaşadığınızı biliyorum. Mazot pahalı, gübre pahalı, tohum pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı. Tarımı bitirdi bunlar. Çiftçinin çocuklarını alışveriş merkezlerinde asgari ücretle çalışmaya muhtaç ettiler. Bu gidiş, gidiş değil. Buradan çıkmamız lazım. Tarımı yeniden canlandırmamız lazım. Bugün çiftçinin ürünü para etmiyor. Ama memur da şehirde alıp yiyemiyor. Onlar da zor durumda, sizler de zor durumdasınız. Bundan çıkabiliriz. Buğdayın anavatanı Türkiye. Savaşan Ukrayna'dan Rusya'dan buğday alıyoruz. Adamlar savaşta, enflasyon birinde yüzde 15, birinde yüzde 21. Bizde yüzde 80. Bize ihraç ediyorlar. Türkiye'de bu bereketli toprakların fakir çocukları olmayacağız biz. Biz bunu hak etmiyoruz" dedi.

'YEPYENİ BİR YOL SUNUYORUM SİZE'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 40 yıl siyaset yaptıktan sonra ayrıldığını söyleyen İnce, "Takım tutar gibi parti tutulmaz. Bende 40 yıl bir partide bulundum. O partinin gençlik kollarında çalıştım, ilçe başkanlığını yaptım, il başkanlığını yaptım, milletvekilliğini yaptım. Sonra yolumu ayırdım. Niye yolumu ayırdım? Çünkü yoldan sapmışlar. Bende ayrıldım. Sizde mecbur değilsiniz bir partiye oy vermeye. Milleti kutuplaştırmışlar, ikiye bölmüşler. Bir taraf Millet İttifakı, bir taraf Cumhur İttifakı. Niye? Kırk katır mı, kırk satır mı? Hayır ikisi de değil. Yepyeni bir yol sunuyorum size. Bugün bir tarım beldesine geldiğimin farkındayım. Genel Başkan Yardımcım Ankara Üniversitesinde Tarım profesörü. Ben de köylü çocuğuyum. Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin 2 yıl içerisinde çözülür bunlar. Ama siz takım tutar gibi  aynı partiye oy vermeye devam ederseniz çözülmez" ifadelerini kullandı.

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), -


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2) - Son Dakika

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