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Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil - Son Dakika

Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil

28.01.2022 15:29

MetroPOLL Araştırma 1508 kişiyle görüşerek yaptığı 8-12 Ocak seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin yüzde 34, CHP'nin yüzde 28,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 13,3 çıktığı ankette MHP ise yüzde 5,9 ile yer aldı. Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anketi "Aralık ayına göre AK Parti yaklaşık 2 puan, CHP de 1 puan artmış" şeklinde değerlendirdi.

MetroPOLL Araştırma şirketinin 8-12 Ocak tarihlerinde 28 kentten 1508 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı anketin sonuçları açıklandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU YÜZDE 40

Açıklanan ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 34, MHP ise yüzde 5,9 olarak çıkıyor. Bu da 'cumhur ittifakı'nın toplam oyunun yaklaşık yüzde 40 olduğu anlamına geliyor.

İYİ PARTİ YÜZDE 13,3 ÇIKTI

Ankette CHP yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,3, HDP yüzde 9 ve DEVA Partisi ise yüzde 2 çıktı.

AK PARTİ ARALIK AYINA GÖRE 2 PUAN ARTTI

Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anketi "Aralık ayına göre AK Parti yaklaşık 2 puan, CHP de 1 puan artmış" sözleriyle yorumladı.

İşte anketten çıkan sonuçlar;

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Aralık ayına göre AK Parti 2 puan, CHP ise 1 puan arttı
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Milliyetçi Hareket Partisi, Araştırma, MetroPOLL, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil - Son Dakika


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