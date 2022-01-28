MetroPOLL Araştırma şirketinin 8-12 Ocak tarihlerinde 28 kentten 1508 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı anketin sonuçları açıklandı.
Açıklanan ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 34, MHP ise yüzde 5,9 olarak çıkıyor. Bu da 'cumhur ittifakı'nın toplam oyunun yaklaşık yüzde 40 olduğu anlamına geliyor.
Ankette CHP yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,3, HDP yüzde 9 ve DEVA Partisi ise yüzde 2 çıktı.
Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anketi "Aralık ayına göre AK Parti yaklaşık 2 puan, CHP de 1 puan artmış" sözleriyle yorumladı.
İşte anketten çıkan sonuçlar;
Son Dakika › Politika › Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil - Son Dakika