Üye Girişi
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

23.11.2021 14:56
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede her gün kadınlar katledilirken AKP iktidarının yaptığı, bu katliamları önlemek yerine kadınların yaşam anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi bir şekilde çekilmek oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede her gün kadınlar katledilirken AKP iktidarının yaptığı, bu katliamları önlemek yerine kadınların yaşam anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi bir şekilde çekilmek oldu." dedi.

Buldan, partisinin, TBMM Grup Toplantısı'nı, sadece kadınların katılımıyla gerçekleştirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın grubunu topladıklarını ifade eden Buldan, iktidarın, "kadınların statüsünün geriletildiği, geri ve erkek sistemleri model aldığını" savundu.

Buldan, iktidarın kadın kimliğini hedef alan, kadına yönelik erkek şiddetini teşvik eden politikalar ürettiğini öne sürdü.

Son bir yıl içerisinde 466 kadının erkek şiddetiyle katledildiğini ifade eden Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda devasa rakamları, korkunç tabloyu burada uzun uzadıya sıralayabilirim ama biz kadınlar iyi biliyoruz ki katledilen kadınlar birer rakam, istatistik verisi değildir, gazetelerin üçüncü sayfa haberi hiç değildir. Katledilen kadın sayısı 466 da olsa, bir tek kadın da olsa bizim için o tek bir kadının yitirilmiş olması aynı anlamı ifade etmektedir. O bir tek kadının kaybı, yeri doldurulamaz bir eksikliktir. Bu ülkede her gün kadınlar katledilirken AKP iktidarının yaptığı, bu katliamları önlemek yerine kadınların yaşam anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi bir şekilde çekilmek oldu. Danıştay, erkek oy çoğunluğuyla İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeyi hızlıca onayladı. Yetmedi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan kadınları 'sapkın' ilan etme haddini de kendilerinde gördüler. Başak Cengiz'e çekilen kılıcı tutan el ile kadınlara 'sapkın' diyen dil aynıdır, aynı zihniyete sahiptir."

-"Bu 12, AKP'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır"

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "Büyük düşünür, büyük ekonomi yazarı dün yine söz etti, konuştu. Batırdığı ekonomiyi her zamanki gibi yine dış güçlere bağladı. Dolar yine fırladı." dedi.

Buldan, rekorun ve doların çıkışının tek nedeninin, Cumhurbaşkanı'nın her gün konuşması olduğunu ileri sürerek, "Konuşmasa rekor olmayacak, dolar yükselmeyecek belki de Türkiye daha fazla refaha ulaşacak ama bir türlü durmuyor. Konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran bir tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok, siz yetersiniz." görüşünü savundu.

Dolar kurundaki artışa değinen Buldan, "Bugün kur 12'yi de geçti. Bu nedir biliyor musunuz? Bu 12, AKP'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır. Bunun müjdesini buradan size veriyorum. AKP'ye de hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Seçim barajının 7'ye indirilmesini çok isteyen küçük ortakları da doların altında kaldı. Onlara da hayırlı olsun diyoruz ve seçimlerde her iki partinin de alacağı oy oranları şimdiden bellidir." diye konuştu.

Cezaevlerinde yaşanan gelişmeleri anlatan Buldan, "İşkencenin en büyüklerinden biri çıplak aramaydı. İktidar ısrarla inkar etse de cezaevlerindeki ve dışarıdaki kadın arkadaşlarımızın mücadelesi sonucunda, bu durumu kabul edip 'detaylı arama' adı altında yeni bir düzenlemeye gittiler. Bu düzenleme bizler için yeterli değildir. İsmi değişse dahi onur kırıcı her türlü uygulamanın tamamen kaldırılması için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar çıplak arama işkencesinde sorumluluğu bulunan ve bu suça bulaşmış olan herkesin kesin bir şekilde yargılanması ve cezalandırılması bizim için esastır." ifadesini kullandı.

Öte yandan grup toplantısında, kadınlara ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı, dövizler açıldı.

Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Pervin Buldan, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum 16:16 Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz 16:07 Yabancılara suyun metreküpünü 2.5 dolardan veren Bolu Belediye Başkanı Özcan: Rahatsız olan varsa Şam'da daha ucuz Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:15 Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum
16:07 Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir
15:54 Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?
15:48 Tüfekle otomobil gasp eden genç: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız
15:43 Döviz büroları tahta kapattı
15:39 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!
15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!
15:35 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum! Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum!         
16:18
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 16:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement