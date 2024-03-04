Bülent Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Bülent Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e veda ziyaretinde bulundu

Bülent Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik\'e veda ziyaretinde bulundu

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e veda ziyaretinde bulunarak, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti.

04.03.2024 14:14  Güncelleme: 14:21
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikte bu dönem aday olmayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e veda ziyaretinde bulunarak, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, beraberinde AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikte Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve başkan yardımcıları, Bülent Arınç'ı belediye önünde karşıladı, daha sonra makamında ağırladı.

Ziyaretine ilişkin bir değerlendirme yapan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başkan Çelik'in iki dönem Manisa ve Şehzadeler'e büyük hizmetleri olduğunu, Şehzadeler halkının da bu hizmetlerden fevkalade memnun olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Biz bu hizmetlerin daha da büyüyüp, gelişmesini arzu ediyoruz. Manisa'ya gelmişken belediyemizi ziyaret etmek, başkanımıza da geçmiş dönem hizmetleri için teşekkür etmek istedim. Bildiğiniz gibi Ömer Faruk Çelik bu dönem devam etmeyecek. Adaylık noktasında bir teşebbüsü olmadı. Şehzadeler ve Manisa için yaptığı hizmetleri şimdilik kafi gördü. Aday olarak Yavuz Kurt isimli bir arkadaşımız kendisinden bayrağı devralıp hizmetleri devam ettirecek. Onun kazanması, Manisamıza hizmet etmesi için onunla birlikte gönül gönüle gayret ediyoruz. Çok yaklaşan seçimler dolayısıyla başkanımıza bir veda ziyareti olarak kabul edebilirsiniz, teşekkür etmeye geldim. Manisa'mızın değerli bir evladı olarak elinden gelen gayreti gösterdi. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Eşi ve çocukları ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bunu hem şahsım hem de Manisa adına yapmaktan iftihar duyuyorum. Allah bundan sonra kalan ömrünü bundan öncekilerden daha bereketli, başarılı kılsın. Şehzadeler Belediyemize de belediyemizin temsil ettiği Şehzadeler halkına da hayatlarında başarılar, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Yaklaşan Ramazan'ın da mübarek olmasını temenni ediyorum. Manisa'da Ramazan bir başkadır. Eminim bunun bereketini de hep beraber yaşayacağız."

"Çok güzel hizmetler yapmıştır bizler buna şahidiz"

Başkan Çelik'in geçmiş ve şimdiki dönemlerinde hem göze hem de gönüllere hitap eden hizmetleriyle müstesna bir yeri olduğunu dile getiren AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise, "Başkanımız kendi isteğiyle bayrağı Yavuz Kurt arkadaşımıza devretti. Bizler de şehrimizin kalkınması için Şehzadelerin daha da güzelleşmesi için milletvekilleri olarak, şehrin ileri gelenleri, hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Başkanımız bugüne kadar çok güzel hizmetler yapmıştır bizler buna şahidiz. O yüzden kendisine bir veda ziyareti yaptık. Hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki koşturacağımız nice zaferlerde de beraber olmanın da mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şöyle konuştu: "Bugün ziyaretleri ile bizleri onurlandıran Meclis Başkanımız Sayın Bülent Arınç büyüğümüze, çok değerli Milletvekilimiz Mücahit Arınç'a çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. 10 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde, geçmiş siyasi hayatlarımızda Sayın Başkanımızın ve değerli Milletvekilimizin çok büyük destek ve katkıları oldu. Ben tüm Şehzadeler halkı adına bugüne kadar ilçemize kazandırdığımız hizmetlerdeki katkıları ve destekleri için şükranlarımı sunuyor, nazik ziyaretleri için de çok teşekkür ediyorum."

Başkan Çelik daha sonra ziyaretin anısına Bülent Arınç ve Mücahit Arınç'a Manisa'ya özgü hediyeler verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bülent Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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