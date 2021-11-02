Bülent Turan: "Daha çok uzun yıllar Kılıçdaroğlu ve CHP'nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız" - Son Dakika

Bülent Turan: "Daha çok uzun yıllar Kılıçdaroğlu ve CHP'nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız"

"Türkiye büyürken muhalefetin küçüldüğünü bir kez daha gördük"

"Milletimizin kararı baş göz üstünedir"

"Bu milletin geleceğini Cumhur İttifakından başka göğüsleyecek başka bir ekip yok"

"Tüm anketler CHP'nin oyunun 1 puan dahi artmadığını göstermektedir"