Bulgaristan Başbakanı Türkiye'yi Düzensiz Göçle Mücadelede Başarılı Buldu - Son Dakika
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Politika

Bulgaristan Başbakanı Türkiye'yi Düzensiz Göçle Mücadelede Başarılı Buldu

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadeledeki başarısını takdir ettiğini belirterek, sınır kapılarında genişletme çalışmaları yapacaklarını söyledi. Edirne Valisi Yunus Sezer ise göç trafiğinin azaldığını ve gurbetçi sezonunda alınan önlemlere değindi.

05.06.2024 22:02
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Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, beraberindeki heyetle Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki ortak temas alanında Edirne Valisi Yunus Sezer ile bir araya geldi.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele konusunda başarılı olduğunu dile getiren Başbakan Glavçev, tır ve araç trafiğinin hızlanması için sınır hattındaki 3 sınır kapısında genişletme çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirler çerçevesinde göç trafiğinin yüzde 90 oranında azaldığını dile getiren Vali Sezer ise, İstanbul ile Edirne arasında 200'e yakın arama noktası kurulduğunu ifade etti. Oluşturulan ortak temas noktasının aktif olarak kullanıldığını dile getiren Vali Sezer, gurbetçi sezonunda alınan önlemlere de değindi.

Öte yandan Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirlere teşekkür etmek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüştü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bulgaristan Başbakanı Türkiye'yi Düzensiz Göçle Mücadelede Başarılı Buldu - Son Dakika

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