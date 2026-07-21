Bulgaristan'dan ABD'ye Üs İzni

Bulgaristan parlamentosunun Savunma Komisyonu, ABD'ye ait tanker uçakları ile ABD askeri personelinin Bezmer Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırılmasına onay verdi.

İran'ın uyarılarına rağmen Bulgaristan, ABD'ye ait askeri uçak ve personelin ülkeye konuşlanmasına izin verdi. Bulgaristan parlamentosunun Savunma Komisyonu, ABD'ye ait tanker uçakları ile ABD askeri personelinin Bezmer Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırılmasına onay verdi. Komisyon, Bakanlar Kurulu'nun Orta Doğu'daki operasyonlara destek amacıyla Bezmer Hava Üssü'ne en fazla 8 ABD tanker uçağı ile 250 ABD askerinin konuşlandırılmasına izin veren karar tasarısını kabul etti.

Bulgaristan basınında yer alan haberlerde, ABD'nin söz konusu konuşlandırmanın 24 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında yapılmasını talep ettiği belirtildi.

İran'dan uyarı

İran, Bulgaristan'ı, topraklarının veya tesislerinin İran'a yönelik ABD askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla kullanılmasına izin vermemesi konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu tür operasyonların planlanmasına veya uygulanmasına herhangi bir katkının "saldırı suçu ve savaş suçlarına ortak olmak" anlamına geleceğini söyledi. Bekayi, Bulgaristan Parlamentosu Genel Kurulu'na konuşlandırma teklifini reddetme çağrısı yaptı.

Öte yandan NATO üyesi Bulgaristan ile ABD arasında 2006 yılında imzalanan İkili Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Bezmer Hava Üssü, ABD ordusuyla ortak kullanım tesisi olarak belirlenmişti. - SOFYA