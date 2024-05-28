Bulgaristan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Avrupa Birliği Parlamenter Seçimleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Bulgaristan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Avrupa Birliği Parlamenter Seçimleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bulgaristan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Avrupa Birliği Parlamenter Seçimleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Avrupa Birliği Parlamenter seçimleri ile ilgili konuşma yaptı. Çetin, Türkiye'den en az 100 bin oy istediklerini belirtti.

28.05.2024 18:19  Güncelleme: 18:25
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9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan Bulgaristan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Avrupa Birliği Parlamenter seçimleri ile alakalı olarak Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, "Şimdi zaman 1989 göçmenlerinin orada kalan soydaşlarımıza sahip çıkma zamanı" dedi.

9 Haziran Pazar günü Bulgaristan Cumhuriyetinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Parlamento Seçimi ve Bulgaristan erken Genel Seçimleri ile ilgili olarak HÖH Trakya Temsilciliği tarafından Marmaracık Göl Restoranda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Son üç yılda 7. seçime gittiklerini hatırlatan HÖH Trakya Temsilcisi Güner Çetin, "En son yapılan seçimlerde 4 Nisan 2023'de Bulgaristan'da bir koalisyon hükümeti kurulmuştu. Ortak noktada buluşulamadı ve erken genel seçim kararı alındı. Bu süreçlerde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu partiler üstü bir dava, milli dava. Yurt dışında 10 milyona yakın Türk ve Müslüman yaşıyor. Bunların büyük bölümü Balkanlar'da, Balkanlar'da olanların de büyük bölümü Bulgaristan'da yaşıyor" dedi.

Çetin, "En son seçimlerde Bulgaristan'daki 6,5 milyon kayıtlı seçmenden 2,5 milyonu sandığa gitti bu da yüzde 39.9'a tekabül ediyor. Türkiye'den en az 100 bin oy istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden 300 bini aşkın çifte vatandaş bulunuyor. Tekirdağ ilimizde toplamda 20 sandığımız var. En çok sandık kurulan ilçemiz 9 sandıkla Çorlu olacak. 5 sandık Ergene ilçemizde kurulacak. Süleymanpaşa ve Muratlı'da birer sandığımız var. Kapaklı, Çerkezköy ve Saray'da da birer sandık kurulacak. Kapaklı ve Ergene Sağlık Mahallesi için birer sandık daha talep ettik fakat henüz yanıt gelmedi. Trakya bölgesi genelinde bakacak olursak en çok çifte vatandaşın ikamet ettiği ilimiz Tekirdağ. Toplamda 28 bin civarında seçmen var gözüküyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bulgaristan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Avrupa Birliği Parlamenter Seçimleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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