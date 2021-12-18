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Bulut "Park değil fabrika yapalım" - Son Dakika

Bulut "Park değil fabrika yapalım"

18.12.2021 16:51
Bulut "Park değil fabrika yapalım"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, park yapımına ara verilip kurulacak yeni fabrikaların ülkeyi ve milleti rahatlatacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, park yapımına ara verilip kurulacak yeni fabrikaların ülkeyi ve milleti rahatlatacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, son günlerde ekonomide yaşanan olumsuzluklara değinerek hükümete yönelik tavsiyelerde bulundu. Yaşanan sıkıntıların; üretim, istihdam ve yatırımla çözülebileceğini belirterek, "Üretim, istihdam ve yatırım önemli adımlardır. Muhakkak altyapısı hazırlanmalı, teşvik paketleri ile desteklenmeli, yatırımcı elektrik ve doğalgazı kesinlikle ucuz kullanmalı. Globalleşen dünya artık bir düz ova gibidir; sizin Anadolu'da üretim yapan bir fabrikanız; Asya, Avrupa veyahut dünyanın bir başka yerinde aynı üretimi yapan bir fabrika ile rekabet ettiği bilinci ile desteklenmelidir. E-ticaret olgusu ve sanal dünya sizin Anadolu'da ürettiğiniz bir malı diğer ülkelerdeki fiyatlar ile karşılaştırarak satın alma tercihi oluşturmaktadır" dedi.

"Yeni KİT'ler kurulmalı"

Bulut, piyasada dengenin sağlanabilmesi için yeni KİT'ler oluşturulması gerektiğini savunarak, "Devletin sanayi ve stratejik sektörlerde muhakkak payı gelişmiş ülkelerdeki kadar olmalıdır. Yeni Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) kurarak Lokomotif ve denge rolü üstlenmelidir. Anadolu iyice irdelenmeli, coğrafya ihtiyacı yerinde üretim süreklilik için potansiyel göz ardı edilmemelidir. Devletimiz yapılan yatırımı alınan teşviki takip eden koruyan kollayan olmalıdır. Tüm bu üretim istihdam ve yatırım dönemlerinde Anadolu ve iş dünyası gezilmeli ne yapılmak isteniyor ise anlatılmalı vatandaşımız ile akitlesilmelidir. Üretim istihdam yatırım süreci kesinlikle sadece devlet erkanının bildiği bir süreçten öte ne yapılacağını bilmek anlamında kuzeyden güneye Batıdan doğuya her vatandaşın anlayacağı şekilde algı oluşturulmalıdır" dedi.

"Popülist uygulamalardan vazgeçilmeli"

Popülist uygulamalardan vazgeçilmesi, park ve bahçe yapımına ara verilerek yeni fabrikaların inşası için gayret edilmesi gerektiğini ifade eden Bulut ayrıca şunları söyledi. "Her şey den öte bu süreçte kesinlikle popülist uygulamalardan vazgeçilmelidir. Özelleştirme furyasına son vermeli, devletimiz yeni yatırımları yapmalıdır. Bu üç başlık güçlü bir Türk devleti için her daim temennimiz olmuştur. Dileğimiz o dur ki söylemlerden öte reel de çokça yatırım dönemi yaşadığımız bir süreç olsun. Park ve sosyal donatı ihtiyaçtır elbet inkar edilemez milletimiz en iyisine layıktır ancak bunlara ara verip; Fabrika açılışından bir başka fabrika açılışına koşturarak götürecek bir sürecin ülkemizi ve milletimizi rahatlatacağı muhakkaktır" - SİVAS

Bulut Park değil fabrika yapalım

Büyük Birlik Partisi, İstihdam, Yatırım, Fabrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bulut 'Park değil fabrika yapalım' - Son Dakika


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