AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır'ın, bir vatandaşa sağladığı yardımı kamera karşısında tek tek anlattırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşılan görüntülerin altına çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Bir elin verdiğini öteki el görmeyecek ayet yazılı Kur'an'da", "Olması gereken hizmeti lütuf gibi sunarlar", "MR randevusu almış, üstün başarı madalyası verilmeli", "Müthiş hizmet yapmış, vekilliği hak etmiş" ve "Adam yaptırdığı torpili gururla anlatıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Görüntüler, kamu hizmetlerinin sunuluş biçimi ve bunun siyasi vitrine taşınması üzerinden yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Son Dakika › Politika › Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?