Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

22.01.2026 13:12
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır'ın, bir vatandaşa yaptığı yardımı kamera önünde anlattırdığı görüntüler sosyal medyada viral olurken, "Hizmetin lütuf gibi sunulduğu" yönündeki eleştirilerle tartışma yarattı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır'ın, bir vatandaşa sağladığı yardımı kamera karşısında tek tek anlattırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"OLMASI GEREKEN HİZMETİ..."

Paylaşılan görüntülerin altına çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Bir elin verdiğini öteki el görmeyecek ayet yazılı Kur'an'da", "Olması gereken hizmeti lütuf gibi sunarlar", "MR randevusu almış, üstün başarı madalyası verilmeli", "Müthiş hizmet yapmış, vekilliği hak etmiş" ve "Adam yaptırdığı torpili gururla anlatıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Görüntüler, kamu hizmetlerinin sunuluş biçimi ve bunun siyasi vitrine taşınması üzerinden yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
