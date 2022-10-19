Burdur politika haberi... Kemer'de muhtarlar unutulmadı - Son Dakika
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Burdur politika haberi... Kemer'de muhtarlar unutulmadı

19.10.2022 11:47
Burdur politika haberi... Kemer'de muhtarlar unutulmadı

Burdur habere göre 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, muhtarların halkla devlet arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizerek, "Tüm muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, muhtarların halkla devlet arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizerek, "Tüm muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Kıymetli muhtarlarımız, iyi ki varsınız" dedi.

Kemer'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Harun Mere, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Yerel demokrasinin en eski örneği"

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti. Erkal, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Erkal, konuşmasında, Muhtarlar Günü'nün bu yıl yedincisini kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Muhtarların Türkiye'de yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğine dikkat çeken Erkal, kent yaşamında halka en yakın olanların muhtarlar olduğunu kaydetti. Erkal, muhtarların her geçen gün kentsel hizmet sunumunda daha etkin ve başarılı olduğunu anlatarak, tüm muhtarların gününü kutladığını kaydetti.

"İyi ki varsınız"

Belediye Başkanı Topaloğlu ise muhtarların halkla devlet arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizerek, "Kemer Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki tüm sorunlar için fikir alışverişinde bulunuyoruz ve çözüm üretiyoruz. Muhtarlarımıza, kendi mahallelerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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