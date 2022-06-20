Burhaniye'de hasarlı iskeleyi Büyükşehir onardı

Burhaniye ilçesinde, Ören Plajında geçtiğimiz kış fırtınadan zarar gören İskeleyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi onardı. Denize girerken iskeleyi kullanan gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Burhaniye'de Mavi Bayraklı Ören Plajında kış aylarında fırtınadan zarar gören İskele Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı. İskelenin onarılması, Ören plajını kullanan vatandaşları sevindirdi. Onarılan iskeleyi kullanmaya başlayan gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Ören Plajının büyük ilgi gördüğünü anlatan Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt, "İskele kışın yaşanan fırtınalardan zarar gördü. Bunun için kullanılamadığı gibi kötü görüntü de oluşturuyordu. Balıkesir Büyükşehir ekipleri İskeleyi onardı. İskele kullanıma açıldı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mavi bayraklı Ören Plajımız büyük ilgi görmektedir" dedi. - BALIKESİR