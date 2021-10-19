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Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler - Son Dakika

Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler

19.10.2021 14:09

Partisinin grup toplantısında konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bürokratları greve çağırmıştı. Açıklamaları sebebiyle tepki çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Kılıçdaroğlu, kürsüden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere çok sayıda isme sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamış ve "Unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun." ifadelerini kullanmıştı.

"MEMURLARI TEHDİT EDİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında "Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun kanıtıdır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koydu. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım, aynı zamanda açıkça bir suçtur. Bir taraftan öğretmenleri, bir taraftan memurları, yeri geliyor polisi yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir." ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

"BAŞIN GÖĞE ERDİ Mİ?"

Bahçeli ise konu hakkında "Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehdit mesajı vesayetçi bir yaklaşımdır. Süre doldu, bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Heyben doldu mu? Başın göğe erdi mi? Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacaktır." yorumunu yapmıştı.

"NAMERTSİNİZ"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu ise bu gelişmelere çok sert tepki göstererek şunları söyledi: "Ben bunları söyledim Bremen mızıkacıları harekete geçti. Neymiş devlet memurlarına hakaret ediyormuşum, vesayetmiş, darbe özlemiymiş... Yahu ben hırsızlığa izin vermeyin diyorum; 'Niye söylüyorsun' diyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunmazsanız namertsiniz. Yasal ölçüler içinde konuşuyorum.

"DEVLETİN MEMURU MİLLETİN İŞİNİ YAPAR"

Saray'ın baş memuru var. Fuat Bey. Vesayet ve paralel yapı oluşturmaya çalışıyormuşum. Çalışanlarımızın diyor. Kimsin sen? Devlet memuru ne zamandan beri çalışanlarınız oluyor. Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun. Devletin memuru milletin işini yapar. Kullandığım her cümlenin kanunda yeri vardır."

Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler

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Son Dakika Politika Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler - Son Dakika
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