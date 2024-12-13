Bursa Adliyesi\'nde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Politika

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: " Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma personelimiz yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 2 jandarma personelimizin durumu ağır, tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor."