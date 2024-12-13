Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: " Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 jandarma personelimiz yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan 2 jandarma personelimizin durumu ağır, tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor."
Son Dakika › Politika › Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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