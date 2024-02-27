Bursa AFSİAD Başkanı, Başkan Adaylarına \'KOBİ OSB\' Çağrısı Yaptı

Başkan adaylarına 'KOBİ OSB' çağrısını yineleyen Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, " Ankara'da 10 yeni OSB yapılması hedeflenirken, ihracatın lokomotifi Bursa için bir KOBİ OSB projesinin gündeme alınması zor olmasa gerek" dedi.
Bursa'nın son dönemde ihracatta ivme kaybettiğine işaret eden Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylara 'KOBİ OSB' çağrısında bulunmuştu. Başkan Duran'ın bu çağrısı yerel ve ulusal basında geniş yer bulurken, ekonomi çevrelerinde de yankı uyandırmıştı.
Konuyla ilgili olarak Bursa'daki belediye başkan adaylarından henüz bir açıklama gelmediğini belirten Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, buna rağmen farklı illerdeki adaylardan kentlerinin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak projeler ürettiklerine rastladıklarını işaret etti.
İhracatta dikkat çeken veri!
Son olarak AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un, "Ankara'ya 10 yeni organize sanayi bölgesi açacağız" vaadinde bulunduğunu söyleyen Duran, "31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kalan, Bursa'da yerel yönetimlere talip isimlerden maalesef şehrin üretimi konusunda herhangi bir proje sunduklarını duyamadık. Buna rağmen Ankara gibi sanayisi Bursa'nın çok gerisinde olan bir şehirle ilgili 10 yeni OSB vaadi gelmesi dikkat çekici. Geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamayla Bursa'nın ihracatta aşağı yönde ivme seyrettiği uyarısında bulunmuş ve üretim yerlerine göre ihracat rakamlarında 2'nci sıradan 4'üncü sıraya gerilediğimize işaret etmiştik. İş dünyası olarak, Bursa'nın üretimde geri düşmemesi için yerel yöneticilerden beklentilerimiz var. Ancak henüz bizleri heyecanlandıracak ve umutlandıracak bir proje kamuoyuna duyurulmadı. Bursa AFSİAD olarak şehrin yöneticiliğine aday olan isimlere çağrımızı bir kez daha yineliyoruz... Bursa'nın ihracatın lokomotifi unvanını kaybetmesini istemiyorsa, acil olarak KOBİ'lerin önünün açılması ve büyümesinin sağlanması için mekansal planlama yapılmalıdır. Ankara'da 10 yeni OSB yapılması hedeflenirken, ihracatın lokomotifi Bursa için bir KOBİ OSB projesinin gündeme alınması zor olmasa gerek. Bursa iş dünyası olarak, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına 'KOBİ Organize Sanayi Bölgesi' ile ilgili projeleri ve üretimi güçlendirecek diğer samimi vaatleri duymayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA
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