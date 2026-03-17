Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Meclisi'nde 22 madde görüşüldü: Bazıları oy birliğiyle geçti, bazıları tartışma oluşturdu

17.03.2026 20:01  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda 22 gündem maddesi görüşüldü. İmar planı değişiklikleri, belediye finansman kararları ve sosyal destek projeleri tartışmaların merkezinde yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde 22 gündem maddesi görüşülürken, bazı maddeler oy birliğiyle kabul edildi, bazıları ise partiler arasında tartışmalara sahne oldu.

Mecliste özellikle imar planı değişiklikleri, belediye iştiraklerine ilişkin finansman kararları ve sosyal destek projeleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Toplantıda Nilüfer Balat Mahallesi'ndeki nazım imar planı değişikliği maddesi tartışmaların merkezinde yer aldı. Söz konusu madde, AK Parti ve MHP grubunun ret oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Nilüfer Balkan Mahallesi'ne ilişkin nazım imar planı düzenlemesi ise mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç ve çevresini kapsayan rüzgar enerji santrali ve yol alanı düzenlemesi maddesi ise CHP'nin çekimser oyuna karşılık diğer partilerin desteğiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda bazı maddeler geri çekildi. Yenişehir Yenigün Mahallesi'ndeki nazım imar planı değişikliği, komisyondan geçmesine rağmen mecliste geri çekildi. Ayrıca Bursa'nın B40 Balkan Şehirleri Ağı'na üyeliği ile ilgili gündem maddesi de geri çekilerek yeniden değerlendirilmek üzere ertelendi.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen önemli maddeler arasında Harmancık Belediyesi'ne akaryakıt desteği verilmesi, Tip 1 diyabetli üniversite öğrencilerine glikoz sensörü desteği sağlanması, 2026 mali yılı ilk yardım eğitim ücretleri ve Gemlik Karsak Deresi ıslahı için kamulaştırma yapılması da yer aldı.

Toplantıda ayrıca belediye iştiraklerinden Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. için gayri nakdi kredi kullanımı ve Bursa Jeotermal Enerji A.Ş.'nin sermaye artırımı gibi maddeler de oylamaya sunuldu. Bu maddelerde partiler arasında farklı oy kullanıldığı görüldü.

Meclis gündeminde yer alan bazı imar planı değişiklikleri ve mali düzenlemeler ise detaylı görüşmelerin ardından kabul edilerek yürürlüğe girdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Enerji, Finans, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:24:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.