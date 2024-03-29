Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş Mal Varlığını Açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, katıldığı bir televizyon programında mal varlığını açıkladı. Aktaş, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayının mal varlığını açıkla çağrısı üzerine, "Ben çok rahatım. Kendi oturduğum konut ile oğlumun oturduğu konut ve beraberinde yüzde 50 hissedar olduğum bir firma var, öte yandan bir de eşime ait bir otomobil var. CHP adayı önce "belediye vakfı" sonrasında aile vakfı olduğunu ifade etti. Buradan ben de kendisine sesleniyorum. Kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum" dedi.
31 Mart seçimlerine 2 gün kala Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş; Habertürk Televizyonu'nda kendi ve ailesinin üzerine olan mal varlığını açıkladı. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayının mal varlığını açıklaması üzerine konuşan Aktaş, " Kendisi ben mal varlığımı açıklıyorum, "AK Parti ve CHP başkan adayları da açıklasın" diye davette bulundu. Ben de bu vesileyle açıklamak istedim. Kendi oturduğum konut ile evli oğlumun oturduğu konut ve beraberinde yüzde 50 hissedar olduğum bir firma var. Firmada yaklaşık 40-50 civarı bir personel var. Eşime ait 950 bin lira değerinde otomobil ve bankada 200 bin lira bir param var. Kendi oturduğum konut 4 milyon, oğlumun oturduğu konut ise 2 milyon değerinde. 26 milyon değerindeki firmaya ise Büyükşehir Belediyesine başkan olmadan önce yüzde 50 hissedar olmuştum" dedi.
"Birileri gibi sonradan 'Bir şey daha çıktı' demem"
Konuşmasına devam eden Aktaş, "Bunun dışında hiç bir mal varlığım yok. Hatta kendime ait bir otomobilim yok. İhtiyacım olduğunda eşimden aracı alıyorum. Ben bu konuda çok rahatım. Bu yüzden birileri gibi sonradan 'Bir şey daha çıktı' demem. Belediye başkanları 63 yıldır Belediye Başkanlığı konutunda oturuyor. Ben o konutta da oturmuyorum. O konut artık kültür merkezine dönüşüyor CHP adayı önce belediye vakfı sonrasında aile vakfı olduğunu ifade etti. Buradan ben de kendisine sesleniyorum. Kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"100 bin konut projesi ve alternatif yol projeleri 5 yılda bitecek"
Hayata geçirilen projelere ve önümüzdeki dönem için projelerini açıklayan Aktaş, "Ben göreve başladığımda toplu taşımada 750 bin kişi seyahat ediyordu. Şimdi 1 milyon 230 bin kişi taşıyoruz. Şehrin nüfusu sadece yüzde 10 arttı. Toplu taşıma kültürünü oluşturuyoruz. Artık elektrikli otobüslerimizi saha çıkardık. Çevre açısından, 500 tane aracı elektrikli araca çeviriyoruz. Buradaki amacımız hem çevre, hem de ucuz ulaşım projesini hedefliyoruz. 5 Büyükşehir içinde en ucuz ulaşım Bursa'da. Biz dönem başında 100 bin konut projesine başladık. Dirençli şehir için kentsel dönüm projesi başlattık. Japon Kalkınma Ajansı ile bir anlaşma yaptık. Çünkü kendileri bu işte çok tecrübeliler. Kentsel dönüşümü yapmak için yapmıyoruz. Şehrin zemini dikkate alarak yapıyoruz. Bu vesileyle de yeni yollar ve yeşil alanlar açıyoruz. Bunun haricinde kira fiyatlarını dengelemek için 16 bin adet sosyal konut rezerv yaptık. Bu 5 yılda 14 bin konut yaptık. Bu 5 yılda da bu projeleri tamamlayacağız. Güney Çevre Yolunda çok yol kat ettik. Sene sonuna kadar orayı açmayı planlıyoruz. Bursa Ticaret Sanayi Odası ile plansız sanayiler konusunu ele aldık. 4 bin firmayla protokol imzaladık. Yeni OSB açmayacağız, KOBİ OSB oluşturup vatandaşları buraya taşıyacağız" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş Mal Varlığını Açıkladı - Son Dakika
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