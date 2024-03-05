Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Demirtaş\'ı ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Demirtaş'ın sorunlarını bildiklerini ifade ederek, "Orada bir yangın olduğu zaman ne olacak? İtfaiye nasıl yangına müdahale etsin. Böyle bir pazar yeri Demirtaş'a yakışmıyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten Osmangazi ilçesinin en büyük mahallerinden biri olan Demirtaş'ı ziyaret etti. Seçim çalışmaları çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Demirtaş'ın sorunlarını bildiklerini ifade ederek, gençler başta olmak üzere her kesimden destek istedi.
Genç Demirtaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Mustafa Bozbey, burada bir konuşma yaptı. Bozbey, "Demirtaşlı gençler buradan iyi bir oy çıkartacak. Hem Osmangazi'ye hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne destek olacaklardır. Hep beraber gülümseyeceğiz. Demirtaş'ı gülümsetmek için faaliyetlere başlayacağız" dedi.
Demirtaş'ta sokak arasında kurulan pazara da değinen Bozbey, "Orada bir yangın olduğu zaman ne olacak? İtfaiye nasıl yangına müdahale etsin. Böyle bir pazar yeri Demirtaş'a yakışmıyor. Burada bir çamlık var. Orası güzel bir park, içinde kafeterya, insanlarımız eşiyle çocuğu ile vakit geçirse, kötü mü olur? Bugüne kadar bu çoktan yapılabilirdi" diye konuştu.
Amatör ve sporla uğraşan gençlere, çocuklara sahip çıkacaklarını belirten Bozbey, "Biz özellikle amatör spor kulüplerine destek olacağız. Demirtaş'ın gençleri bizim için ayrı bir yere sahiptir. Hele Mustafa Bozbey için daha farklı yere sahiptir. Sizlerden bir ricam var; bizim ulaşamadığımız yerlere sizlerin ulaşmasıdır. İnsanları ikna etmeniz bizim için daha iyi netice almamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Seçime bir ay kala bazı yerlerde tretuar çalışmalarının yapılmasını da eleştiren Bozbey, "Buralarda gezdik ve gördük. Bir ay kala iş yapmak o insanların gözünü boyamaktır. 'Ben yapamadım, gerekçem vardı' dersin, sonra yaparsın, olabilir. 31 Mart'tan itibaren büyükşehirle ilgili konularda, Demirtaş'ın sorunu bizim sorunumuz olacak ve çözeceğiz. Onun için sizlerden desteklerinizi arttırarak sürdürmenizi istiyorum. Bundan önce hangi partiye oy verdiyseniz verin buna sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama bu yerel seçim, belediye başkanı, meclis üyesi seçilecek. Sizin ulaşıp derdinizi anlatabileceğiniz ve o derdinizi çözecek insan önemlidir" şeklinde konuştu. - BURSA
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