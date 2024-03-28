Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Günde 10 Durakta

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, günde 10 durak noktasına uğrayan Bozbey, "Sizlerin bu coşkusunu görmek gücümüze güç, enerjimize enerji katıyor. Yorulmak nedir bilmeden çalışacağız. Asıl şimdi başlıyoruz" dedi.
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek 2024 Türkiye Yerel Seçimleri'ne doğru geri sayım başladı. Vatandaşların 5 yıl boyunca yerelde kendilerini yönetecek isimleri belirleyeceği seçimler öncesi adaylar son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak 27 isimden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in günlük programlarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Adaylığını açıkladığı ilk günden bu yana her gün Bursa'nın Farklı ilçesine ve mahallelerine giden Bozbey, seçime 4 gün kala da hızlı temposuna devam etti.
Günde 9 rota oluşturan Bozbey, ilk önce Osmangazi'de Amatör Spor Külüpleri Federasyonu'yla güne başladı. Ardından sırasıyla Namazgah ve Elmasbahçeler pazar ziyaretini yapan Başkan Adayı, Atıcılar mahalle ziyareti ve iftar organizasyonunun adından Başaran mahallesine geçti. Burada esnaf ziyaretlerini sürdüren Bozbey, Yeşilova, Küçükbalıklı ve Altınova mahalle sakinleriyle kucaklaşarak günü noktaladı.
Küçükbalıklı meydanında vatandaşlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Geç saate aldırış etmeden bizi karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerin bu coşkusunu görmek gücümüze güç, enerjimize enerji katıyor. 5 yıldır sahadayız. Sıkılmadık el gezilmedik mahalle bırakmayacağız demiştik. Yorulmak nedir bilmeden çalışacağız. Asıl şimdi başlıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren aynı tempoyla görevimize başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Mustafa Bozbey, 28 Mart Perşembe günü programına İnegöl ve Kestel'deki 13 durak noktasıyla devam edecek. - BURSA
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