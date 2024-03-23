Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Köy Yollarının Durumunu Eleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bu yörede birçok köy yolunu yapmaya çalıştılar. Bilime, tekniğe uygun yapmadıkları için, çamur malzemeyi yollara serdiler. Üzerine de asfalt değil, sathi kaplamayı da mevsim dışında attıkları için o yollar kullanılamayacak halde. 1 milyar civarında para harcanmış. Bu para tekrar harcanıyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın Harmancık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Bozbey, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sıraladı.
"Sizler onlara destek oldunuz ama size hep uzaktan baktılar. Hizmetlerin getirme gereği bile duymadılar" diyen Bozbey, "Dağ yöremizde yapılacak birçok şey var. Tarımla, hayvancılık, turizmle ilgili projelerimizi hazırladık. Desteklerimiz içinde mazot, gübre, tohum, fide dağıtımları olacak. Emeklilerimiz açlık sınırının da altında. Onlara da destek vereceğiz. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza, öğrencilerimize burs dağıtacağız. Süt içmeyen çocuğumuz kalmayacak. Onların sağlıklı nesil olarak gelişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"1 milyar civarında para harcanmış"
Bölgenin ulaşımla ilgili, özellikle köy yollarıyla ilgili sorunlarının olduğunu ifade eden Bozbey, "Ulaşımla ilgili sorunlarınız var. Bunları da çözeceğiz. 4-5 sene dururlar seçim dönemi geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışırlar. Bu yörede birçok köy yolunu yapmaya çalıştılar. Bilime, tekniğe uygun yapmadıkları için, çamur malzemeyi yollara serdikleri için üzerine de asfalt değil, sathi kaplamayı da mevsim dışında attıkları için o yollar kullanılamayacak halde. 1 milyar civarında para harcanmış. Bu para tekrar harcanıyor. Bu parayı dağ yöresine harcasalardı, bir çok yatırım, hizmet buraya gelmiş olurdu. Ama onlar bunu yapmadılar. Çamur malzemeyi kullanıp, birilerine rant sağladılar. Bu yazıktır, günahtır. Sadece seçimlerde oy veren, nasıl olsa hizmet götürmesek de bize oy veriyorlar diye düşünenlere 31 Mart'ta daha yöresinin güzel insanları sandıkta öyle bir cevap verecek ki herkes görecek" dedi.
"Bursa hormonlu büyüyor"
Bursa'nın hormonlu büyüdüğünü ve belirli planların yapılmadığını dile getiren Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı; "Çevre düzeni planı yok. Hormonlu büyüyen bir Bursa var. Her ilçenin, her köyün bir planı olması gerekiyor. Buraların deprem açısından incelenmesi lazım. Buralar yaşanabilir bölgeler. Dağın avantajı çok büyük. Buralara rağbet çok daha fazla olacak. Yüzde 35 civarında toprakların satıldığını biliyorum. Dağa yöresi daha popüler olacak. Biz geldiğimizde buraya yapılacak yatırımlarla birçok insan burada yaşamak isteyecek" - BURSA
Son Dakika › Politika › Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Köy Yollarının Durumunu Eleştirdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, "Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak" dedi.
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli'deki inşaatında kaçak yapı tespit edildi ve ceza kesildi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı, bu durumu eleştirerek adayın Mudanya'yı yönetmeye talip olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı ve engelli vatandaşlar için çeşitli projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerle yaşlılara ve engellilere destek olunacak.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde düzenlenen iftarlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, çocuklar için yapılan hizmetler ve teknolojinin doğru kullanımı konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltılı hemşehrileriyle biraraya geldi ve Antalya için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, il merkezi ve ilçelerde yapılan kalıcı konut bölgelerine 1. kademe sağlık hizmetlerinin verilmesi için sağlık tesislerinin yapılacağını duyurdu. Şan, bu sayede bölgedeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebileceğini belirtti.
AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle seçim bürosunda bir araya geldi. Bilden, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını ve genç birini atayacaklarını belirtti. Ayrıca, slogan belediyeciliğiyle sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, gençlerin Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını bozması gerektiğini ifade etti. Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini ve gençleri yönetime dahil edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?