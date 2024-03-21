Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sahilleri düzenleyerek şehri deniz kenti yapacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Kumla, Kurşunlu ve Mudanya dahil olmak üzere sahillerimizi yeniden düzenleyip, şehrimizi gerçek bir deniz kenti yapacağız" dedi.
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala programlarına ara vermeden devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Harmancık'ın ardından Gemlik'e geçti. Küçük Kumla'da mahalle sakinleriyle buluşan Bozbey, vatandaşların yıllardır süre gelen otopark ve plaj şeridi sorunlarına öncelik vereceğini belirtti.
Bozbey, Gemlik'te Kurşunlu, Kumla, Karacaali olmak üzere Mudanya ile beraber plaj şeridini düzenleyeceklerini ifade ederek, "Dağı ve deniziyle beraber harika bir şehirde yaşıyoruz. Denizimizden de faydalanmak istiyoruz. Burada halkımızın rahatça denize girmesi, sahilde kaliteli zaman geçirmesi için plaj şeridine dair Büyükşehir'e düşen görevi hemen yerine getireceğiz. Bursa'yı gerçek bir deniz kenti yapacağız. Özellikle yaz sezonunda hafta sonları oluşan trafik ile bu bölgedeki otopark sorununu da biliyoruz. Hem günü birlikçi vatandaşlarımız hem de yerleşik halkımız için otopark sorununa çözüm bulacağız. Hiç merak etmeyin" dedi.
"İlk kez deniz ulaşımını getireceğiz"
Mustafa Bozbey, Küçük Kumla Mahallesi'nin ardından CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertarslan ve CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren ile birlikte Gemlik balıkçı barınağında düzenlenen halk iftarına katıldı. Bozbey, Mudanya'dan başlamak üzere Kurşunlu-Gemlik-Kumla-Karacaali deniz yolu ulaşım hattını ilk kez başlatacaklarını söyleyerek, "Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın büyük ölçüde ihtiyaçlarını giderecek bu proje bu güne kadar neden yapılmadı? Aklınıza gelmedi mi?" sözleriyle mevcut Büyükşehir yönetimini de eleştirdi.
"Gemlik'i depreme dirençli yapılarla donatacağız"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'teki en önemli konuların başında kentsel dönüşümün geldiğini vurguladı. Mevcut Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertarslan'ın bu konuda başarılı girişimleri olduğunu belirterek, "Hızlı hareket etmek zorundayız. İnşallah Şükrü Başkanımızla birlikte Büyükşehir ile ortaklaşa yürütülecek planlama ile Gemlik'i dirençli binalarla donatacağız" dedi.
"Anadolu Arastası'nı en kısa sürede hayata geçireceğiz"
Bozbey'in Gemlik esnaf ziyaretlerinin ardından ilçedeki son durakları ise Giresunlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Dayanışma derneği oldu. Burada yapımı uzun vadeli olarak hedeflenen Arasta Projesi'nden bahseden Bozbey, "Biz bu projeyi planlarken 10 yıllık hedef koymuştuk. 81 ili temsil eden 81 ev yapılacak. Her evin hikayesi olacak. Biz 2019 seçimlerinde kazansaydık çoktan bitirmiştik. Şu an sadece ince inşaatı kaldı. Her yörenin kendine özgü ürünlerini kullanmayı hedeflemiştik. Dünya'ya örnek olacak projeyi Büyükşehir ile hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA
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