Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mudanya'da Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mudanya'da Kadınlarla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Mudanya\'da Kadınlarla Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde düzenlenen kahvaltıda kadınlarla bir araya geldi. Aktaş, kadınların kendini geliştirme adına halk eğitim merkezi kurslarına katılmasını kutladı ve anneliğin değerini vurguladı.

07.03.2024 13:54  Güncelleme: 14:09
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Mudanya ilçesinde kadınlarla buluştu.

Mudanya'nın Çağrışan Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla Mudanyalı ve Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kadınlarla biraraya geldi. AK Parti Mudanya Belediyesi başkan adayı Gökhan Dinçer'in de katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mevcut işleriyle yetinmeyip kendini geliştirme adına halk eğitim merkezi kurslarına katılan kadınları kutladı. Özellikle sanat ve meslek kurslarına kadınların daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Başkan Aktaş, "İnsanın kendisini yetiştirmek için gayret içerisinde olması çok güzel bir durum. Bu imkanı sağlayan devletimize, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve eğitmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Anneliğin veya kadınlığın değeri senede bir gün kutlamakla anlaşılmaz. Babasını erken kaybeden birisi olarak annemle büyümüş birisiyim. Annemin benim için döktüğü gözyaşlarıyla hayata tutundum ve okudum. Nasihatlerini her zaman dinledim. Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş. Bir insan pir olsa, belediye başkanı, iş adamı olsa da her zaman anaya muhtaç imiş. Kadın annedir, eştir, hayat arkadaşıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bu çerçevede düşünmeliyiz" dedi.

Mudanya'nın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını bildiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bulunduğunuz göre plansız bir bölge. Her şeyin başı plandır. Planınız varsa yol, yeşil alan, eğitim alanı, sağlık alanı, sosyal tesis alanı da olur. Çağrışan'a iki katlı modern sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Tüm bu sıkıntıları çözeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 31 Mart'ta şahsım adına, Gökhan Dinçer'e ve muhtarımıza destek bekliyorum" diye konuştu.

AK Parti Mudanya Belediyesi başkan adayı Gökhan Dinçer, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kendisinin de Çağrışanlı olduğunu hatırlatan Dinçer, Mudanya'nın ve Çağrışan'ın tüm sıkıntılarını bildiklerini ve çözüm üretmek için yola çıktıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'ni de gezen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, eğitim gören kadınlarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mudanya'da Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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