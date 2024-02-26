Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali\'ni ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım A.Ş tarafından işletilen Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret ederek esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Balık halinde rüsum tutarlarını yüzde 3'ten yüzde 1'e düşürme kararı aldıklarını müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnafın hale giriş ve çıkışlarda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

26.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım A.Ş tarafından işletilen Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret ederek esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Balık halinde rüsum tutarlarını yüzde 3'ten yüzde 1'e düşürme kararı aldıklarını müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnafın hale giriş ve çıkışlarda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Sağlıklı, güvenilir ve nitelikli tarım ürünlerinin geniş kesimlere ulaştırılmasına önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ tarafından işletilen Hikmet Şahin Kent Hali'nin daha da geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Sebze ve Meyve Hali ile Balık Hali'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dükkanları tek tek gezerek 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediyesi Başkan adayı Celil Çolak ve Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Aydın Akyol'un yer aldığı ziyarette, ilk olarak balık hali esnafıyla biraraya gelen Başkan Alinur Aktaş, esnafın düşüncelerini büyük dikkatle dinledi. Balık mezatına katılarak minekop ve barbun alan Başkan Aktaş, haldeki vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Ardından sebze ve meyve haline uğrayarak dükkanları tek tek gezen Başkan Aktaş, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Başkan Aktaş, Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ni de ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Hal esnafına yeni müjdeler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin en örnek alınan hallerinden olan Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'nde esnafı ziyaret ederek kolaylıklar dilediklerini söyledi. Hem hal derneğinin hem de esnafın talep, düşünce ve önerilerini dinlediklerini belirten Başkan Aktaş, "Balık halinde her türlü rüsum tutarlarını yüzde 3'ten yüzde 1'e düşürdüğümüzü ilan ediyorum. Uygulamaya yakın zamanda başlayacağız. Kasa üretimiyle alakalı bir tesisin işletimine de başlayacağız. Kaçak olarak şehir merkezinde satış yapanlarla alakalı etkin mücadele başlatacağız. Ayrıca Çevre yolu otoban hükmünde olduğu için giriş çıkış konusunda esnafımız uzun bir mesafe gitmek zorunda kalıyor. Hal esnafımıza özellikle giriş kısmında kolaylık sağlamak adına Karayolları ile birlikte bir süreç başlattık. O çalışmayı en kısa zamanda yürürlüğe almayı ümit ediyoruz. Bu zamana kadar hal esnafıyla uyumlu ve ahenkli çalışmalar yürüttük. Bu ziyarette iletilen konuları da dikkat alarak esnafımızın mutluluğunu arttırmak istiyoruz. Tüm esnafımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret etti - Son Dakika

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