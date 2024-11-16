Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Camilere Tabela Asılması Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Camilere Tabela Asılması Tartışıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Camilere Tabela Asılması Tartışıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında camilere asılacak tabelalar hakkında tartışmalar yaşandı. CHP ve Cumhur İttifakı üyeleri arasında hizmetlerin reklam malzemesi yapılması konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, camilerin temizliği için yoğun talep olduğunu vurgularken, Ak Partili meclis üyeleri bu durumun siyasi polemik haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

16.11.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temizlik yapılan camilere Büyükşehir tabelası asılmasına ilişkin tartışma yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1061 mahalledeki tüm cami ve derneklerden gelen talep doğrultusunda camileri temizlediklerini belirtirken, Ak Parti ve MHP'li meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından camilere tabela asılmasının uygun olmadığını ifade ettiler. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, CHP'lilerin, "Camiler ellerinden alınıyor" sözlerine sert tepki gösterirken, "Lütfen bunu polemik konusu yapmayın" dedi. Ak Partili Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise, "Bizim temizlediğimiz camiye büyükşehir bir hafta sonra gelip yeniden temizlik yaptı ve tabela astı" dedi. Ak Partili meclis üyeleri Bozbey'e "Tabelaları kaldırsak, siz hizmette bayağı sıkıntı yaşarsınız" dedi. Bozbey ise, "Sizin hayaliniz yetişmez bizim hizmetlerimize" karşılığını verdi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da camilere tabela asılmasının uygun olmadığını, tentelerdeki belediye isimlerinin de kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakının talebiyle teklif komisyonda yeniden görüşülmek üzere geri çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde camilere yapılan temizliğin reklam malzemesi yapılmaması konusu damga vurdu. Başkan Bozbey, dernek başkanları ve muhtarlardan yoğun talep geldiğini, Nilüfer'de yaptıkları gibi Büyükşehir'de de tüm ibadethanelerin hijyen olması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin herkesin belediyesi olduğunu, siyasi bir yönü olmadığını anlatan Başkan Bozbey, "Cami hepimizin ibadet yeri. Büyükşehir Belediyesi camiye gidenlerin temiz hijyenik ortamda ibadet yapmasını sağlaması gerekiyor. Biz 3,5 milyondan sorumluyuz. Yaptık bundan sonra da yapacağız. İlçe belediyeleri de temizlik yapıyor. Biz yapılmayan yerlere gideceğiz. Tüm ibadethaneleri temizleyeceğiz" dedi.

Ak Parti Grup Başkanı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da CHP'li üyelerin, "Camiler ellerinden alınıyor" sözlerine tepki gösterip, "Bizim camilerimizi elimizden kimse alamaz. Tüm milletin değeri . lütfen bunları polemik konusu yapmayalım. Arkadaşımızın bu meclisten özür dilememesini diliyorum. Bir problem yok. Her ilçe kendi programını yapıyor. Bunları hakikaten siyasetin meselesi yapmak doğru değil. Basit konular. Büyükşehir Belediyesi Bursa'ya dönük daha büyük projeler gerçekleştirsin. Biz komisyona geri gönderilmesini istiyoruz. İlçe belediyeleri kendi sorumluğundaki talep edilen camileri temizliyor" ifadelerini kullandı

Ak Partili belediye başkanları da kendi sorumluluk alanlarındaki camilerin temizlik işlemlerini yaptıklarını kaydederken, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Biz caminin halılarını temizledik. Bir hafta sonra büyükşehir aynı yeri bir daha temizleyip tabela astı" dedi.

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin talebiyle mecliste görüşülen konunun düzeltilerek yeniden gönderilmesine karar verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Politika, AK Parti, Yaşam, bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Camilere Tabela Asılması Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Camilere Tabela Asılması Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.