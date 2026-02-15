Bursa'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Bursa'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

15.02.2026 11:42
Bursa'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmanlı'nın filizlendiği Bursa'nın sadece bir coğrafya değil, bir medeniyetin mayasının karıldığı yer olduğunu ifade etti.

Danışma meclisinin yalnızca bir toplantı değil, aynı zamanda bir fikir ve medeniyet tasavvurunun yeniden konuşulduğu bir zemin olduğunu vurgulayan Gürkan, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürkan, Bursa'da eğitime yapılan yatırımlar, yeni okullar, spor tesisleri, gençlik merkezleri ve teknoloji atölyeleriyle gençlere güçlü bir altyapı sunulduğunu belirterek, "Güçlü Türkiye, güçlü gençlikle olur." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisindeki atılımlara ve TEKNOFEST kuşağına değinen Gürkan, genç mühendislerin İHA ve SİHA projeleriyle dünyada söz sahibi olduğunu, medeniyet inşasının yalnızca teknolojiyle değil ahlak, adalet ve fikri derinlikle mümkün olacağını vurguladı.

"Kimse Türk askerine dil uzatamaz"

Gürkan, afet süreçlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada olduğunu hatırlatarak, "Bu milletin askeri, bu milletin evladıdır. Hiç kimse Türk askerine dil uzatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet kurumlarının siyasi polemik malzemesi yapılmaması gerektiğinin altını çizen Gürkan, gençlerin milli değerlere sahip çıkan bir bilinçle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Gürkan, AK Parti gençliğinin konfor alanında değil sahada olduğunu bildirerek, Bursa'nın 17 ilçesinde aktif teşkilat çalışması yürütüldüğünü aktardı.

Teşkilat kültürünün disiplin, bilinçli aidiyet ve liyakat esasına dayandığını ifade eden Gürkan, teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere duyduğu güveni hatırlatarak, 18 yaşında seçilme hakkının AK Parti döneminde hayata geçirildiğini bildirdi.

Gençlerin dijital çağın imkanlarını doğru kullanarak sahadan kopmadan çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, gençlere hitaben, "Üreten olun. Şikayet eden değil inşa eden olun. Dünyayı takip edin ama kendi medeniyet kodlarınızı unutmayın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın ise teşkilatın son dönemde yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Mahalle yapılanmasından üniversite çalışmalarına, sosyal sorumluluk projelerinden gençlik organizasyonlarına kadar birçok alanda kapasiteyi büyüttüklerini belirten Akın, AK Gençlik Bursa'nın artık sadece faaliyet yapan değil, strateji üreten, planlayan ve sonuç alan bir yapı haline geldiğini aktardı.

Program sonunda saha çalışmaları kapsamında teşkilata en fazla genç üye kazandıran gençlik kolları mensuplarına plaket takdim edildi.

Plaket töreninin ardından teşkilat mensuplarının ilettiği soru, öneri ve talepler İl Başkanı Gürkan ve milletvekilleri tarafından yanıtlandı.

Toplantıya AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz ve Muhammed Müfit Aydın ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Marmara Bölge Koordinatörü Zeki Tutlübük, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları teşkilatları katıldı.

Kaynak: AA

