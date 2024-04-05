Bursa\'da binlerce kişi Kadir Gecesi\'nde Ulu Camii\'ne akın etti

Bursa'da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde binlerce kişi Ulu Camii'ne akın etti.
Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Bursa'da Ulu Camii'nde huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. 7'den 70'e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. - BURSA
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin her seçimde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde sandığa gitmeyerek boykot yaptı. Köy halkı, yaz aylarında içme suyu sorunu yaşadıkları için sandığa gitmediklerini belirtti. Su kaynakları zengin olan yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep eden köylüler, hizmetlerin diğer köylere yapılmasına isyan etti.
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